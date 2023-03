Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der skal strammes op inde i ministerierne, så sager som minkskandalen ikke gentager sig.

Det fastslår Dybvad-udvalget i en ny rapport.

Dybvad-udvalget har derfor forsøgt at finde løsninger på, at embedsværket i regeringen og ministerierne laver sjuskefejl med lovgivningen, når de er under tidspres med at behandle regeringens og ministrenes beslutninger.

Det anbefales »at der etableres en fast og formaliseret ordning i ministerierne, hvor der i alle sager, der involverer ministre, og hvor der er rimelig grund til nærmere juridiske vurderinger, foretages en skriftlig vurdering af, om en beslutning er lovlig, inden den meldes ud,« står der i rapporten.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte på et pressemøde ud, at alle danske mink skulle slås ihjel. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte på et pressemøde ud, at alle danske mink skulle slås ihjel. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og her nævnes minksagen som konkret eksempel, hvor embedsværket ikke tilstrækkeligt sikrede, at der var lovhjemmel, inden de blev meldt ud.

Det var nemlig ulovligt, da Mette Frederiksen beordrede, at alle danske mink skulle slås ihjel for at forhindre eventuel mutation i covid-19-virussen, der dengang herskede i det danske samfund.

Det resulterede i, at et stort mindretal af folketingets medlemmer ønskede en uafhængig advokatundersøgelse af forløbet, mens De Radikale, der ikke ønskede en advokatundersøgelse, ville have udskrevet valg.

»Det er afgørende, at der ikke kan sættes en finger på lovligheden, når der træffes politiske beslutninger. Og der skal være ordentlig tid til at forberede og gennemføre de politiske beslutninger på et fagligt oplyst grundlag. Ellers risikerer vi, at tilliden til vores folkestyre svækkes,« siger Karsten Dybvad i en pressemeddelelse.

Selvom der allerede i dag er en række mekanismer i ministerierne, der sikrer, at lovlighedskravet overholdes, anbefaler Dybvad-udvalget, at der skal ske yderligere.