Stop nu den strafrabat til kriminelle vaneforbrydere.

Det er meldingen fra flere politikere, efter B.T. har fortalt om en række sager, hvor den dømte forbryder har fået nedsat sin fængselsdom på grund af en lang ventetid hos politi og domstole.

Senest har B.T. fortalt om en vaneforbryder, der kun skulle afsone seks måneder af sin dom på tre års fængsel for i alt 19 forbrydelser. Heriblandt forsøg på maskeret røveri af 68-årige Jørn Lavdal med kniv i hånden.

Alligevel fik han markant strafrabat på grund af lang ventetid fra anmeldelse til dom, hvilket vækker stor vrede på Christiansborg.

Det var nøglerne til denne Skoda Octavia en maskeret røver bevæbnet med kniv forsøgte at få Jørn Lavdal til at aflevere. Dramaet skete lige i den her carport ved siden af Jørn Lavdals rækkehus i Silkeborg.

»Det gør så ondt på min retsfølelse. Det skal vi have lavet om på. Væk med al slags forbrydelsesrabat – uanset årsag,« siger Naser Khader, som er retsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er chokeret over strafrabatten til kriminelle.

»Jeg bliver ganske enkelt rasende og dybt berørt på ofrenes vegne, når vanekriminelle får ekstremt store strafrabatter. I dette konkrete og voldsomt groteske eksempel bliver den kriminelle idømt tre års fængsel, men skal kun afsone de seks måneders fængsel. Der skal strammes op nu,« siger han.

Jørn Lavdal er langtfra eneste offer for forbrydelse, der har oplevet, at gerningsmanden har fået mildere dom på grund af den lange ventetid.

Ligesom Jørn Lavdal har Silas Lund som offer for kriminalitet oplevet, at gerningsmanden fik en strafrabat på grund af lang ventetid fra anmeldese til dom. For Silas Lund endte en bytur i København 29. marts 2018 med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi til selve dommen for vold skete 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden.

Samme oplevelser har ofrene Silas Lund, Jeanica Holm Christensen og vidnet Karin Kjelsmark været ude for.

Ja, samlet har dømte i 68 sager siden 2014 fået mildere dom grundet den lange ventetid, viser en opgørelse, justitsminister Nick Hækkerup (S) bad om, efter B.T. fortalte om strafrabatten til manden bag overfaldet på Silas Lund.

Mandag klokken 13 holder regeringen pressemøde om den kommende politiaftale, der skal træde i kraft 1. januar 2021.

Den lange ventetid hos politi og domstole, der er direkte årsag til mange forbryderes strafrabat, er allerede nævnt som et af kerneprioriteterne fra regeringens side i den nye politiaftale.

»Det bliver en af kerneprioriteterne for os i det kommende udspil til ny politiaftale at få knækket sagsbehandlingstiderne,« sagde Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, i sidste uge til B.T.

Hvor vigtigt det at få nedsat den lange ventetid, har justitsminister Nick Hækkerup (S) flere gange nævnt som vigtigt. Det samme har han sagt om strafrabat til kriminelle.

»Strafnedsættelse i sager om alvorlig kriminalitet udfordrer tilliden til retssystemet og har samtidigt meget store konsekvenser for ofrene. Jeg har derfor sat mit embedsværk i gang med at undersøge, om man – inden for rammerne af konventionerne – kan ændre reglerne for denne slags nedsættelse af straffen,« sagde Nick Hækkerup 8. juni til B.T.

B.T. dækker regeringens pressemøde om kommende politiaftale klokken 13 og stiller de relevante spørgsmål til justitsministeren.