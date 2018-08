Den administrerende direktør i Dansk Erhverv: Uden et nationalt kompromis om udenlandsk arbejdskraft risikerer den danske velfærdsstat at blive vingeskudt.

Selv om Brian Mikkelsen for nylig skiftede sit job som erhvervsminister ud med stillingen som administrerende direktør i Dansk Erhverv, er den politiske omgangskreds den samme.

Da han onsdag formiddag tager imod Berlingske på sit nyindrettede kontor i Christian IVs gamle børsbygning kun få hundrede meter fra Christiansborg, kommer han direkte fra et møde med nogle af regeringens ministre.

»Jeg skal jo påvirke dem,« forklarer den nyudklækkede lobbyist, mens han står ved kontorets hæve-sænke-bord og finder et notat med centrale forslag til brug for dagens interview.

De selvsamme forslag vil han tage med, når han fredag igen tager turen over på den modsatte side af Slotholmsgade, hvor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har inviteret arbejdsmarkedets parter til møde om manglen på arbejdskraft i Danmark.

Brian Mikkelsen tager til mødet med en klar opfordring.

Ifølge ham er der behov for et nationalt kompromis, som gør det lettere for landets virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Et kompromis, hvor arbejdsgiverforeninger og fagforeninger bøjer sig mod hinanden.

Sker det ikke, kan det få konsekvenser, advarer Brian Mikkelsen:

»Vi kan risikere, at det hele kollapser i løbet af et års tid,« siger han.