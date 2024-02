En række politikere er stemplet ind i den politiske debat med videoer, der går direkte efter Liberal Alliance.

Men videoerne fungerer langt fra lige så godt som Alex Vanopslaghs populære videoer, og i stedet har de affødt kommentarer fra seere om, at de er pinlige.

En af de politikere, der har stemplet ind i videodebatten er Anders Kronborg, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

Og der er ikke sparret på negative kommentarer til Anders Kronborgs video.

»Det her klovneforetagende, du bliver ved med at opføre, er seriøst tåkrummende,« lyder en af kommentarerne.

»Er du gal, du udstiller dig selv. Det er så kikset og fejlfortolket som noget kan være,« skriver en anden.

I Anders Kronborgs kampagnevideo – som kan ses i toppen af artiklen – taler han om Liberal Alliances plan om at skære i den offentlige sektor. Imens jonglerer Kronborg, der er en erfaren jonglør, med nogle store knive, samtidig med at han håndterer en is.

Der er flere grunde til, hvorfor man som seer kan opfatte videoen som forfejlet, forklarer Jakob Høegh, partner og direktør i medie- og kommunikationsbureauet Primetime.

»Der er sammenhæng mellem hans person, og det han gør i videoen. Men han forsøger lidt for hårdt. Der er ikke holdt tilbage med den tykke metafor i spareknivene. Det svarer lidt til at skære maden ud, tygge den og servere den på en ske – der er virkelig ikke skruet ned,« siger Jakob Høegh.

Selvom Kronborg er en erfaren jonglør, virker det ikke naturligt, når han står og jonglerer med knive og skærer i Kung Fu-is, mener eksperten.

»Jeg synes, han forcerer det for meget. Budskabet bliver gjort tydeligt, men videoen får ikke flyvehøjde, og jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at flytte vælgere,« siger Jakob Høegh.

Til B.T. fortæller Anders Kronborg, at han godt er klar over, at videoen med de flyvende knive har visse faldgruber.

»Der er nogen, der tror, at det er meget indstuderet og instrueret, men det er det slet ikke. Det er ikke en video, der har taget særligt lang tid at optage. Pointen var, at lave et svar på en video, Alex har lavet. Mit mål var at servere forskellen på politikken på nogle centrale områder med et glimt i øjet,« siger han.

Anders Kronborg er en af flere socialdemokrater, der har lavet videoer, hvor de går i rette med Liberal Alliances politik.

»Det er klart, vi har nogle samtaler om, hvor vil det give mening at tage en politisk konfrontation. Når Liberal Alliance bliver det store dyr på savannen i blå blok, er det også naturligt, at man tager en konfrontation med dem,« siger han.

Men han afviser, at der har været tale om en koordineret indsats mod Alex Vanopslagh og hans partifæller.

»Jeg tror, de færreste vil tro på, der sad en djøffer og fandt på, at jeg skulle jonglere med knive – det var min egen idé. Hvis der har været et koordinerende møde om at angribe dem, er det ikke noget, jeg har deltaget i,« siger Anders Kronborg.

