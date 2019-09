Søndag formiddag gik Mette Frederiksen på talerstonen, iførte sig et smil på læben, kiggede ned mod ét bord i salen og sagde:

»Det lyder lidt, som om I har koordineret, hvad I hver især skal sige.«

Ved bordet sad en stor gruppe repræsentanter fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU.

Lørdag eftermiddag og søndag formiddag var det nemlig muligt for delegerede på Socialdemokratiets kongres i Aalborg at indgå i en 'dialog' med statsministeren.

Det foregik på den måde, at alle havde mulighed for at melde sig til en talerliste, som så blev eksekveret ad flere omgange lørdag og søndag, mens Mette Frederiksen med korte mellemrum kom op på talerstolen og svarede.

Talerlisten fremgik på en storskærm i Aalborg Kongres & Kultur Centers store hal, og her var der særligt én type delegeret, der fremgik meget.

DSU'erne.

Én efter én kom de op på talerstolen, og hovedbudskabet var det samme: uddannelse.

En talte om fokus på sabbatår. En talte om uddannelsesloft. En talte om test i folkeskolen.

Det var ganske tydeligt, at de som del af en strategi havde valgt allesammen at melde sig som taler, så de kunne få sat fokus på emnet. Men ikke alle var tilhængere af den metode.

»Hvorfor skal de DSU'ere tale hele tiden,« sagde en ældre delegeret ude foran salen og fik medhold fra sin samtalemakker:

»Ja, det er helt vildt – i forhold til, hvor få de er. Hvorfor skal vi bruge tid på det her?« sagde den anden socialdemokrat, der ikke ville stå frem i B.T., men som gjorde klart, at man burde fokusere mere på kommunernes økonomi end uddannelse.

Inde i salen tog Mette Frederiksen sig tid til at svare på de mange DSU-taler, selvom hun altså – som du kan læse øverst i artiklen – måtte knytte en kommentar til, at de alle havde det samme på hjerte.

DSU'ernes strategi på Socialdemokratiets kongres var fint i tråd med det interview, som ungdomsorganisationens formand, Frederik Vad Nielsen, fredag gav i Weekendavisen.

»Når man læser det forståelsespapir, regeringen før sommerferien lavede med sine støttepartier, handler det om at ’mindske præstationskulturen ved at lade karakterer fylde mindre'. Jeg vil advare mit parti mod at gå for langt ned ad den vej. Den fører til en offergørelse af unge mennesker, og det har aldrig været Socialdemokratiets mål at gøre mennesker til ofre,« sagde han blandt andet i interviewet.

Men ikke alle socialdemokrater var altså tilfredse med, at de unge politikere forsøgte at stjæle dagsordenen med deres lille talestrategi.