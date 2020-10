Selv om Frank Jensen fortsat har opbakning, er der stor modstand mod hans kandidatur i DSU København.

Selv om der søndag efter et krisemøde var opbakning til overborgmester Frank Jensen i Socialdemokratiet i København, er sagen om hans krænkelser ikke slut, og han bør ikke stå i spidsen ved næste valg i 2021.

Sådan lyder det fra Cecilie Sværke Priess, der er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i København.

- Frank Jensen skal ikke stå i spidsen for vores parti ved kommunalvalget til næste år. Sagen er ikke slut, siger hun til TV2 News.

Meldingen kommer, efter at Frank Jensen søndag aften fik opbakning fra sine partifæller i København ved et krisemøde, efter at en række krænkelser af kvinder er blevet beskrevet af Jyllands-Posten.

Allerede inden mødet havde Cecilie Sværke Priess meldt ud, at DSU København ikke bakkede op om Frank Jensen.

Cecilie Sværke Priess fortalte søndag til Jyllands-Posten, at hun har modtaget otte nye sager om personer, der har oplevet krænkelser fra Frank Jensen eller været vidne til episoder.

Hun beskylder samtidig Frank Jensen for at bryde en aftale om anonymitet, da han søndag afviste at skulle kende til en episode, hvor han skulle have krænket DSU-formanden selv.

Der skulle angiveligt være tale om en episode i Fælledparken i maj 2019, hvor Frank Jensen havde kysset DSU-formanden på kinden, men som Cecilie Sværke Priess ikke ønskede frem i offentligheden.

