Fortielserne af krænkelser i det socialdemokratiske ungdomsparti, DSU, involverer nu også pressechefen i moderpartiet.

Torsdag morgen kunne B.T. afdække, at Socialdemokratiets ledelse siden 2017 har kendt til den sande årsag til DSU-formanden Lasse Quvang Rasmussens afgang i 2017: krænkelser af fem kvinder i form af befamlinger og seksuelle kommentarer.

Nu viser det sig, at pressechefen hos Socialdemokratiet ifølge den nuværende DSU-formand var informeret om DSU's strategi med at lyve for offentligheden - før løgnen blev serveret for pressen.

De unge politikere opdigtede en historie om, at tidligere formand Lasse Quvang Rasmussen gik af som følge af overbelastning.

DSU-formand Frederik Vad Nielsen siger, at han informerede Socialdemokratiets pressechef, Mads Brandstrup, om DSU's pressestrategi i forbindelse med den tidligere formands exit. Ifølge Frederik Vad Nielsen havde Mads Brandstrup ingen indvendinger.

»Da Lasse (Quvang Rasmussen, red.) trækker sig, så meddeler jeg, at den her sag vil blive håndteret af DSU's ledelse på den her måde. Det bliver accepteret,« siger Frederik Vad Nielsen til Jyllands-Posten.

Strategien skulle ifølge Frederik Vad Nielsen beskytte de krænkede kvinder, der ifølge ham ikke ønskede offentlighed om sagen.

Ifølge Jyllands-Postens interview med Frederik Vad Nielsen svarede Mads Brandstrup: 'O.k., det respekterer vi.'

Over for B.T. vil pressechef Mads Brandstrup hverken be- eller afkræfte, om han var informeret. Han afviser dog at have godkendt strategien og henviser til S-gruppesekretær Henrik Dam Kristensen.

Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen, har tidligere forklaret, at moderpartiet gav presserådgivning til DSU:

»De (DSU, red.) har spurgt til råds i forhold til presse,« siger han til B.T.