DSU-formand glæder sig over, at krænkelsessager har fået overborgermester til at trække sig fra sine poster.

Cecilie Sværke Preiss, som er formand for DSU København, er glad for, at Frank Jensen (S) har valgt at gå af som overborgmester i København.

Det skriver hun på Twitter, kort efter at overborgmester Frank Jensen (S) på et pressemøde har trukket sig fra alle sine politiske poster som både overborgmester og næstformand for Socialdemokratiet.

- I dag har vi bevist, at det HAR konsekvenser - også for en overborgmester - ikke at være sin magt og dermed sit ansvar bevidst, skriver hun.

Cecilie Sværke Preiss har været en af hovedpersonerne i de anklager om krænkelser, der er rejst mod Frank Jensen. En af anklagerne kommer fra Cecilie Sværke Preiss selv.

På pressemødet lød det fra Frank Jensen, at anklagerne ville overskygge for hans politiske arbejde frem mod kommunalvalget næste år. Derfor har han valgt at trække sig, fortalte han.

/ritzau/