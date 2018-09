Mindre sport og underholdning er centrale elementer i spareplan hos DR, der skal skære op mod 400 stillinger.

København. DR skal frem mod 2021 spare 420 millioner kroner om året, og det betyder blandt andet, at DR skærer ned fra seks til tre tv-kanaler.

På indholdssiden skærer DR mest på sport og underholdning, mens andre områder - herunder tv-drama og den regionale dækning - er blevet friholdt.

DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, forklarer her baggrunden for den prioritering:

Spørgsmål: I har i stedet for at skære over en bred kam valgt en løsning, hvor I skærer mest ned på områder som sport, underholdning og udenlandsk fiktion. Hvorfor har I valgt den løsning?

- Vi synes, at det er vigtigt ikke at køre en grønthøster gennem hele DR, men prioritere skarpt, så vores indhold står tydeligt og markant over for befolkningen, når vi nu får mindre.

- Vi har valgt at friholde kor og orkestre, tv-drama, indholdet til små børn og dokumentar, fordi det er områder, hvor vi har en unik position og kan noget helt særligt.

Spørgsmål: I skærer markant ned på sporten. Hvad er det konkret, som I vil nedprioritere?

- Vi kommer stadig til at prioritere store begivenheder, der har meget bred, national interesse, som VM og EM i fodbold og OL.

- Men når vores rettigheder til Tour de France udløber, så kommer vi ikke til at købe dem igen, og det samme gælder Champions League i håndbold.

Spørgsmål: I har fortsat en ambition om, at DR skal være et samlende element for de danske familier. Hvordan hænger det sammen med at skære på sport og underholdning, som er nogle af de områder med de højeste seertal?

- Vi når hele befolkningen ved at have en kombination af mange forskellige stofområder. Nyheder er også et område, som er med til at samle befolkningen.

- Det er ikke bare sport og underholdning, der gør, at vi når alle. Det er en kombination af mange forskellige programmer, siger hun.

Spørgsmål: Flere partier i oppositionen mener, at DF og regeringen har brudt armslængdeprincippet (at politikere ikke må detailstyre, hvordan penge til kulturlivet bliver brugt, red.) i forhold til den nye public service-kontrakt. Hvad mener du?

- Public service-kontrakten er blevet mere forenklet og moderniseret, og digitale tilbud behandles ligeværdigt med vores tilbud på flow-tv. Det er meget vigtigt.

- Så er der enkelte områder med øget detailregulering. Jeg ærgrer mig over, at der helt ned på specifikke radiokanaler er krav til andelen af dansk musik, for det mindsker vores fleksibilitet. Men det tager vi til efterretning. Sådan er det.

