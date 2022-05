SFs familieordfører Ina Strøjer-Schmidts karriere i Folketinget er efter alt at dømme færdig, når der udskrives folketingsvalg næste gang. SFs kreds i Ballerup-Glostrup har valgt en anden kandidat at stille op.

»Vi har haft en urafstemning i Ballerup-Glostrup kredsen og Ina Strøjer-Schmidt er ikke blevet valgt som vores kandidat. I stedet har medlemmer valgt at opstille Sigurd Agersnap,« forklarer Simon Knudstrup, som sidder i afstemningsudvalget i SFs kreds i Ballerup-Glostrup.

Ina Strøjer-Schmidt blev genstand for en del kritisk opmærksomhed, da B.T. beskrev hendes forholdsvis anonyme arbejdsindsats i Folketinget i oktober måned 2020.

På det tidspunkt havde Ina Strøjer-Schmidt for eksempel blot stillet tre udvalgsspørgsmål i Folketinget og været fraværende ved cirka to ud af tre folketingsafstemninger, hvilket var et betydeligt større fravær end andre nyvalgte SF'ere.

SFs Ina Strøjer-Schmidt kommer efter alt at dømme ikke på valgplakaterne til næste folketingsvalg. Foto: Henning Bagger Vis mere SFs Ina Strøjer-Schmidt kommer efter alt at dømme ikke på valgplakaterne til næste folketingsvalg. Foto: Henning Bagger

I det nuværende folketingsår har Ina Strøjer-Schmidt stillet i alt syv parlamentariske spørgsmål, som er udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og såkaldte §20 spørgsmål. Fem af dem er netop stillet i dag mandag 16. maj. De sidste to blev stillet 22. december sidste år.

Til sammenligning har SFs Anne Valentina Berthelsen stillet 68 parlamentariske spørgsmål. SFs Charlotte Bromann Mølbæk har stillet 55 spørgsmål. Begge blev også valgt til Folketinget i 2019.

B.T. ville gerne spørge Ina Strøjer-Schmidt om hun mener at hendes kreds har vraget hende, fordi hendes indsats som folketingsmedlem har været skuffende. Det har ikke været muligt. I stedet har Ina Strøjer-Schmidt sendt nedenstående kommentar på sms.

»For halvandet år siden fik jeg dobbelt så mange stemmer, som den kandidat jeg var oppe imod i afstemningen blandt medlemmerne om at blive kredsens kandidat, men denne gang tabte jeg afstemningen om at blive kredsens kandidat med 28 til 31 stemmer, så det blev meget tæt,« skriver Ina Strøjer-Schmidt og fortsætter:

»Jeg var oppe i mod en kandidat denne gang, der er ret kendt i partiet, så jeg var forberedt på at tabe afstemningen. Jeg kan dog stadig nå at blive opstillet til folketingsvalget andre steder i landet,« skriver hun.