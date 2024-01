Hun sad ligesom resten af Danmark klar foran tv-skærmen, da Dronning Margrethe traditionen tro holdt nytårstale nytårsaften klokken 18.

Men for Susanne Heering var det er helt særlig oplevelse at høre talen, hvor dronningen til de flestes overraskelse annoncerede, at hun overlader tronen til Kronprins Frederik 14. januar 2024 præcis 52 år, efter at hun selv overtog tronen fra sin far, Frederik IX.

Susanne Heering, 85 år, er nemlig en af Dronning Margrethes nærmeste private veninder. Hun var ikke informeret på forhånd, men det kom ikke bag på hende, at dronningen har valgt at abdicere.

»Det kom absolut ikke bag på mig. Dronningen har jo været igennem en stor operation i 2023, og hun går jo ikke så godt, som hun har gjort. Så helbredet har da spillet ind,« siger hun og fortsætter:

Susanne Heering og Dronning Margrethe har været veninder i mange år. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Susanne Heering og Dronning Margrethe har været veninder i mange år. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

»Og så er hun jo en meget klog dame, så jeg synes, at det er meget fornuftigt. Og jeg tror ikke, at vi på nogen måde skal være kede af, at Kronprins Frederik nu bliver konge. Jeg tror, Kronprins Frederik kan blive en meget dygtig konge.«

Susanne Heering har stor respekt for den måde, dronningen tonede frem på danskernes tv-skærme nytårsaften.

»Hun så fantastisk godt ud med den lilla sweater og margueritnålen. Jeg synes, hun gjorde det fantastisk,« siger hun.

Susanne Heering har udviklet sit nære venskab med dronningen gennem deres fælles passion for ballet.

Dronning Margrethe II. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe II. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

»Dronningen og jeg har begge stor balletinteresse, og hun har i mange, mange år hjulpet mig med min balletskole. Hun har hvert år lavet de kostumer, vi skulle bruge til en lille opvisning, vi hvert år lavede i Næstved, og hun var meget populær på min balletskole,« siger hun og tilføjer:

»Hun er en meget dejlig veninde at have. Hun er meget betænksom og et dejlig menneske og altid meget interesseret i, hvordan familien har det.«