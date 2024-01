Dronningens fætter, Grev Ingolf, blev ikke overrasket, da dronning Margrethe i sin nytårstale annoncerede, at hun overlader tronen til kronprins Frederik 14. januar i år.

Han var nemlig som en af de meget få orienteret om Dronningens historiske beslutning om at abdicere.

»De der ting holder jeg og familien for os selv, men jeg kan sige, at jeg fik det at vide kort før talen,« siger Grev Ingolf til B.T.

Grev Ingolf. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Grev Ingolf er den ældste søn af arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde.

Han var i sine unge år arving til den danske trone, men efter grundlovsændringen i 1953, blev prinsesse Margrethe den nye tronarving.

Grev Ingolf, 83 år, siger:

»Jeg har forståelse for Dronningens beslutning.«

Vil Kronprinsen kunne løfte arven fra sin meget vellidte mor?



»Ja, det vil han kunne. Det vil den nye Majestæt kunne, så absolut.«

Hvordan vil den nuværende regent og den kommende regent adskille sig fra hinanden?

»Det vil jeg ikke svare på. Så vidt forskellige er de,« siger Grev Ingolf og ønsker godt nytår.