Den tidligere konservative formand og statsminister fra 1982 til 1993 Poul Schlüter døde torsdag morgen.

Dronning Margrethe har fredag morgen sendt et kondolencebrev til Poul Schlüters enke. Det oplyser kongehuset.

Den tidligere statsminister og konservative formand sov stille ind torsdag morgen, oplyser De Konservative fredag.

Han var siden 1989 gift med Anne Marie Vessel.

Det er væltet ind med mindeord til Schlüter, efter at nyheden om hans død kom ud.

Blandt andet fra Danmarks siddende statsminister, Mette Frederiksen (S).

- Poul Schlüter var en særdeles respekteret og dygtig politiker, der brændte for Danmark.

- I et årti med store og svære beslutninger vil han blandt andet blive husket for den pragmatisme, som på tværs af partier kunne skabe alliancer og resultater for Danmark. Arbejdsmarkedspensionerne for at nævne noget af det helt afgørende, lyder det.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har naturligvis også været på banen:

- Familien har mistet et kært medlem, og vores land har mistet et af de mest betydningsfulde mennesker i vor tid.

Hans Engell var en del af Schlüters regering i 1980'erne og 1990'erne og blev formand for De Konservative i 1993 kort efter Schlüters afgang. Engell kalder Schlüter for en af de største i dansk politik.

- Schlüter var en gigant i dansk politisk historie. Han var den første borgerlige statsminister, som vandt en stribe valg i træk og sikrede regeringsmagten i en svær politisk situation.

- Han har ansvaret og æren for, at dansk økonomi blev genoprettet, siger Engell, der i dag er kendt som politisk kommentator.

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har med "tungt hjerte" modtaget beskeden om Schlüters død. Han finder også de store ord frem om Schlüter.

- Poul Schlüter er en af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige personer i nyere dansk historie, og hans folkelige og bredtfavnende person vil blive husket med stor respekt af hele Danmark, siger Fogh.

