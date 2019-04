Fremmed drone fløj tæt på dansk fregat i Middelhavet, da statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte skibet.

Der bliver fulgt godt med i, hvad den danske fregat "Niels Juel" foretager sig på sin igangværende mission i Middelhavet.

"Niels Juel" er frem til 27. april del af en fransk hangarskibsgruppe og agerer i den forbindelse bodyguard for det enorme franske hangarskib "Charles de Gaulle".

Det danske skib står for at kontrollere luftrummet omkring hangarskibet.

I det trafikerede hav mellem Cypern og den syriske vestkyst er Rusland også massivt til stede.

Og fra russiske ubådes side er der fokus på hangarskibsgruppen, fortæller det danske skibs chef, kommandørkaptajn Michael Landmark, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og et hold danske pressefolk fredag besøger fregatten.

- Der er russiske enheder herude, som bestemt har interesse i, hvad der foregår, siger Michael Landmark.

Alle bliver derfor bedt om at aflægge sig deres mobiltelefoner, mens der er rundvisning i skibets vitale dele. Frygten er, at russere eller andre kan have hacket sig ind i telefonernes mikrofon og dermed lytte med fra rundvisningen i skibets operationsrum.

Ifølge skibets næstkommanderende, Anders - som ikke ønsker sit efternavn frem har der også været flere episoder med droner, der er fløjet ind i nærheden af hangarskibets operationsområde.

Faktisk bliver der netop spottet en sådan drone, mens Lars Løkke Rasmussen om bord bliver budt på frokost. Den indflyvende drone gav kortvarigt en heftig aktivitet i operationsområdet.

- Det viste sig at være en allieret, formentlig israelsk eller tyrkisk, men der har også været eksempler på andre, som vi ikke helt ved, hvem er, siger den næstkommanderende.

Samme melding kommer fra skibets jagerkontrolspecialist, Jimmi, der dog understreger, at interessen fra de russiske enheder ikke er stort anderledes end den, Søværnet er vant til i Østersøen.

- De gør ikke noget andet end at provokere lidt, og de har jo ret til at være her. Faktisk havde vi forestillet os, at der også ville være russiske fly, der fløj tæt på, men dem har vi ikke set noget til endnu, siger Jimmi.

Den danske fregat har godt 140 personer om bord, som med radar og potentielt maskinkanoner bevogter det franske flagskib.

/ritzau/