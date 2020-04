Under coronakrisen er der kommet et stigende antal drive in-arrangementer, konstaterer justitsministeren.

Politiet skal fremover godkende drive in-arrangementer som eksempelvis gudstjenester, biografforestillinger, koncerter og fodboldkampe fra storskærm, som opleves fra biler.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det handler om, at smittefare kan undgås, og politiet skal kunne sikre ro og orden.

Reglerne træder i kraft fra 25. april 2020 og gælder indtil videre til og med 31. august 2020.

- Danskerne er blevet kreative, når det handler om at holde kontakten ved lige og få kulturelle oplevelser, og vi ser et stigende antal drive in-arrangementer rundt om i landet, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

Ministeren har forståelse for, at drive in-arrangementer opstår rundt om i landet i en tid med restriktioner grundet coronavirus.

- Det er grundlæggende et godt og sundt tegn, for det viser, at danskerne er opfindsomme og søger oplevelser og fællesskaber.

- Jeg kan godt forstå, at man har behov for at komme ud af hjemmet, og det kan være en god idé at sidde skærmet i en bil, for eksempel i en drive in-biograf.

- Men det er vigtigt, at også disse happenings sker under ordentlige forhold. Derfor skal alle drive in-arrangementer midlertidigt have tilladelse fra politiet.

- På den måde sikrer vi, at politiet inddrages ved planlægningen af arrangementerne, så de kan afvikles på en måde, hvor vi ikke risikerer smittespredning, siger Hækkerup.

