En bred politisk aftale betyder, at det er slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer. På tide, mener naturfredningsforeningen.

Danskernes drikkevand bliver fremover bedre beskyttet mod pesticider.

Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF blevet enige om i en aftale, som blev præsenteret fredag.

Det skal blandt andet være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer.

»Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet har bekymret mig og de øvrige partier i aftalekredsen,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Jeg er glad for, at vi står sammen om at beskytte drikkevandet og forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har.«

»Jeg er særligt glad for, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer, og at vi nu får undersøgt grundvandet for langt flere stoffer,« siger ministeren.

Kommunerne skal inden 2023 finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder. Disse er statsligt udpegede områder omkring drikkevandsboringerne. Det skal ske i samarbejde med landbruget.

Kan kommuner og vandselskaber ikke komme i mål med beskyttelsen mod pesticider nær drikkevandsboringer, kommer et generelt forbud mod sprøjtning. Det fremgår af aftalen.

Ifølge aftalen får landbruget erstatning for den jord, hvor der ikke længere må bruges pesticider som følge af et kommende sprøjteforbud ved drikkevandsboringer.

Og det vækker tilfredshed hos formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

»Der er tale om et dybt indgreb i den private ejendomsret,« siger han.

»Det har været et kardinalpunkt for os, at landmændene bliver behandlet ordentligt og erstattet fuldt og helt for alle værdimæssige tab som følge af et sprøjteforbud i boringsnære beskyttelsesområder.«

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, er ikke vildt imponeret over dagens aftale.

»Det her burde man have gjort for mange år siden. Så jeg er glad, men jeg vil også sige, at det var da på tide, at man gør det. For man har vidst i årevis, at der er en ekstrem stor risiko lige præcis rundt om vandboringerne.«

/ritzau/