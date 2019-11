En dreng, der har siddet i en syrisk lejr, er blevet overdraget til familien i Danmark.

Det er stort for familien, at en 11 måneder gammel dreng fra en syrisk lejr torsdag er ankommet til Danmark.

Sådan beskriver advokat Tyge Trier mødet i lufthavnen i København.

Tyge Trier repræsenterer familien.

- Det var selvfølgelig en meget lykkelig dag i dag. Jeg tror, at mosteren sagde til mig, at det var et mirakel, og det var også den stemning, der var derude, så det var en stor dag, siger han.

Drengen er søn af en afdød dansk-somalisk kvinde, der havde tilknytning til Islamisk Stat.

Hun blev dræbt i et luftangreb i Baghouz i Syrien i marts. Underernæring har været tæt på at koste drengen livet, mens han har opholdt sig i al-Hol-lejren i Syrien.

- Det kan vi vel alle sammen sætte os ind i. Man har mistet sin datter, og man ved, at man har et barnebarn, som man har ventet på at se i seks måneder.

- Det kan man selvfølgelig ikke slippe. Vi har været tæt på at få ham hjem flere gange undervejs, og det har været et rigtig, rigtig hårdt forløb for mostrene og bedsteforældrene, siger Tyge Trier.

Barnets far skulle ifølge TV2's og Weekendavisens oplysninger også være blevet dræbt i Syrien.

Tyge Trier fortæller desuden, at drengen nu skal til læge og sundhedsplejerske.

- Og så skal de alle få en hverdag i gang, siger han.

Det er første gang, at et forældreløst barn hentes til Danmark fra den syriske lejr.

I sidste uge oplyste de danske myndigheder, at der sidder omkring 12 voksne danske statsborgere i lejrene al-Hol og al-Roj i det nordlige Syrien.

Der sidder desuden omkring 30 børn, hvis forældre er danske statsborgere eller har været danske statsborgere.

Ifølge PET er der desuden 14 voksne danske statsborgere og omkring 10 børn, som vurderes at være på fri fod i konfliktområdet omkring Islamisk Stats tidligere udråbte kalifat i Irak og Syrien.

Danmark hentede i juni en 13-årig dreng ud af al-Hol-lejren. Det skete, fordi han var livstruende såret.

