Der er ved at ske noget helt exceptionelt og ekstremt usædvanligt på Københavns Rådhus.

Og hvis det sker, vil det være en enorm ydmygelse for overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hun og socialdemokraterne skulle være sat udenfor døren under budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus. Hvis aftalen kommer igennem udenom overborgmesteren, vil det være en dramatisk udvikling.

»Det her er et kæmpe for nederlag for Sophie Hæstorp og ret exceptionelt. Det er den største ydmygelse, man kan blive udsat for som borgmester eller overborgmester,« siger kommunalekspert og forskningslektor ved Danmarks Journalisthøjskole, Roger Buch, til TV 2.

Udmeldingen kommer efter, at det socialdemokratiske medlem af Borgerrepræsentationen Jonas Bjørn Jensen i en pressemeddelelse beskrev, hvordan partiet med Sophie Hæstorp i spidsen er ude i kulden i forbindelse med forhandlingerne om næste års budget i hovedstadskommunen.

I den forbindelse langer han især ud efter ét parti.

»Det er helt usædvanligt, men situationen er også helt usædvanlig, fordi Enhedslisten er ved at indgå et budgetforlig med Ole Birk Olesen (Liberal Alliance, red.), Nye Borgerlige og resten af blå blok, der giver skattelettelser for en halv milliard,« skriver Jonas Bjørn Jensen.

Roger Buch erindrer kun, at det er sket ganske få gange de seneste 20 år, at en borgmester eller overborgmester er blevet holdt helt uden for indflydelse ved indgåelsen af budgetforlig i de 98 danske kommuner.

Det er første gang, at Sophie Hæstorp Andersen forhandler budget med Borgerrepræsentationen, efter hun blev valgt som overborgmester ved kommunalvalget i 2021.

Her gik Socialdemokratiet tilbage med ti procentpoint og fik 17 procent af københavnernes stemmer.

Modsat fik Enhedslisten 24,6 procent af stemmerne og blev det største parti. Det er over 100 år siden, at Socialdemokratiet ikke er det største parti på hovedstadens rådhus.