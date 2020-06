Selvom et flertal på forhånd krævede alle de indefrosne feriepenge udbetalt, lykkedes det ikke at rokke regeringen synderligt efter over 11 timers forhandlinger.

Natten til mandag fik finansminister Nicolai Wammen (S) nemlig samlet et flertal bag en 'sommerpakke', hvor tre uger af de indefrosne feriepenge bliver udbetalt til oktober.

Før forhandlingerne var regeringens udspil at udbetale to ugers feriepenge.

»Vi er enige om en række initiativer, der skal stimulere økonomien. De tre ferieuger, der kommer ud, svarer til omkring 60 milliarder kroner. Når vi kommer til efteråret, vil partierne her beslutte, om de sidste to uger også skal udbetales,« siger Nicolai Wammen.

Da sommerpakken var aftalt, fik politikerne hver især travlt med at forklare deres aftryk på den foran pressen. Foto: Philip Davali

Både Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, SF og Enhedslisten ville ellers give danskerne alle fem ugers feriepenge hurtigst muligt.

Resultatet landede på tre uger, hvilket vil sige, at en husholdning med to gennemsnitlige indtægter står til at få mellem 23.000 og 25.000 kr. udbetalt.

Man bliver heller ikke modregnet i f.eks. boligydelse eller overførelsesindkomst, selv om der dumper en feriecheck ind ad brevsprækken.

Det holdt dog hårdt at nå frem til en aftale. Undervejs skred både Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance fra forhandlingerne, fordi regeringen ikke ville imødekomme dem.

Dybt skuffet. Kristian Thulesen Dahl var ikke tilfreds med hjælpen til pensionister og forlod forhandlingerne. Foto: Philip Davali

»Et flertal af partierne i Folketinget har ikke tillid til, at borgerne kan administrere deres egne penge,« sagde Lars Boje Mathiesen, finansordfører for Nye Borgerlige, til B.T., kort efter han forlod forhandlingerne.

Nye Borgerlige kunne ligesom Liberal Alliance ikke acceptere, at alle feriepengene ikke bliver udbetalt med det samme.

Venstrefløjen og Dansk Folkeparti kunne heller ikke rokke Nicolai Wammen på den check, som regeringen på forhånd havde foreslået at give til folk på pension, SU og overførselsindkomst.

Personer, der var helt eller delvist på overførselsindkomst i april, får 1.000 kr. skattefrit til efteråret. Flere partier pressede ellers på for at hæve gavechecken eller målrette den, så nogle grupper blev afskåret fra den.

Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen forlod forhandlingerne i protest over, at ikke alle feriepenge bliver udbetalt med det samme. Foto: Philip Davali

»Vi er utilfredse med, at pensionister kun kan få 1.000 kr. udbetalt. Det er det samme, som en flygtning kan få på hjemsendelsesydelse,« sagde Kristian Thulesen Dahl (DF) til B.T., efter han forlod forhandlingerne.

Venstre var gået til forhandlinger med forslaget om at halvere momsen resten af året. Men heller ikke det forslag fandt vej til den endelige aftale.

At forhandlingerne trak ud til halv to om natten, var et udtryk for, at partierne havde meget svært ved at nå hinanden.

Kort før midnat måtte Nicolai Wammen afbryde forhandlingerne for at tale med hvert parti for sig.

Regeringen havde på forhånd døbt aftalen 'sommerpakken'. Men de konkrete pengegaver, der skal sparke gang i danskernes købelyst, kommer først til efteråret.

Derfor blev Nicolai Wammen også spurgt ind til, om han forventer, at danskerne skal trække på kassekreditten indtil da, hvis forbruget skal op i gear henover sommeren.

»Danskerne kan være trygge ved, at pengene kommer. Så hvis man i sommerperioden vil bruge penge på is, tøj eller ting til hjemmet, så kan man gøre det i vished om, at pengene kommer til oktober,« sagde han.