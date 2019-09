Spændingen stiger inden dagens dramatiske Venstre-møde i Herning.

Endnu en Venstre-politiker siger nu nej tak til Inger Støjberg som næstformand for partiet.

I stedet meddeler folketingsmedlemmet Kim Valentin, at han helst ser Ellen Trane Nørby få pladsen.

På Facebook skriver han kl. 00.30 natten til lørdagens landsmøde i Herning, at yderfløjene skal have mindre magt.

Støjberg eller Trane? Se hvem V-politikerne støtter De støtter Ellen Trane Nørby (4): Kim Valentin, Jan E. Jørgensen, Ulla Tørnæs, Bertel Haarder De støtter Inger Støjberg (3): Britt Bager, Martin Geertsen, Sophie Løhde. Tidligere meldt ud, at de støtter Støjberg, men vil ikke bekræfte (7): Claus Hjort Federiksen, Mads Fuglede, Erling Bonnesen, Carsten Kissmeyer, Marcus Knuth, Michael Aastrup Jensen, Lars Christian Lilleholt, Uklart (27): Jakob Ellemann-Jensen, Lars Løkke, Kristian Jensen, Karen Ellemann, Morten Dahlin, Peter Juel-Jensen, Marlene Ambo-Rasmussen, Louise Schack Elholm, Kim Valentin, Kristian Pihl Lorentzen, Marie Bjerre, Preben Bang Henriksen, Thomas Danielsen, Tommy Ahlers, Torsten Schack Pedersen, Troels Lund Poulsen, Jane Heitmann, Jacob Jensen, Heidi Bank, Hans Christian Schmidt, Hans Andersen, Eva Kjer Hansen, Fatma Øktem, Edmund Joensen, Christoffer Aagaard Melson, Anni Matthiesen, Anne Honoré Østergaard, Sten Knuth

»Vælgerne sagde ved valget den 5. Juni at yderfløjene i folketinget skulle have mindre magt - det synes jeg vi skal lytte til og søge indflydelse hen over midten i dansk politik,« skriver Kim Valentin og fortsætter:

»Denne linje bør den nye ledelse i partiet efter min mening forfølge, så vi næste gang kan få Jacob Ellemann-Jensen som statsminister. Min anbefaling er at dette sker bedst med Ellen som næstformand frem mod næste valg.«

Kim Valentin er det fjerde folketingsmedlem fra Venstre, der peger på Ellen Trane Nørby som ny næstformand.

Ulla Tørnæs, Bertel Haarder og Jan E. Jørgensen har allerede meldt ud, at de også foretrækker Ellen Trane Nørby får posten, de 850 delegerede skal stemme om.

Især vakte det opsigt, da Jan E. Jørgensen torsdag skrev et indlæg med kritiske spørgsmål til Inger Støjberg på sin Facebook-profil.

En anden Venstre-politiker mente dog, at hans kritik burde være intern i partiet, og derfor slettede Jan E. Jørgensen sit indlæg efter kort tid.

Siden Inger Støjberg 4. september meddelte, at hun stiller op som næstformand, har omkring ti politikere fra Folketinget sagt, at de støtter hende.

Dog har kun Britt Bager, Martin Geertsen og Sophie Løhde dagen før landsmødet ville bekræfte, at de stadig peger på Støjberg.

De andre har ikke svaret på B.T.s spørgsmål om, hvorvidt de fortsat ser Inger Støjberg som ny næstformand.

B.T. følger udviklingen under landsmødet...