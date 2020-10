Dramaet vokser og vokser hos Det Radikale Venstre.

Ida Auken skal nu komme med en forklaring på det angreb rettet mod den nye partiformand, Sofie Carsten Nielsen, hun onsdag formiddag har lagt på Facebook.

Ved folketingsvalget sidste år stillede Ida Auken op for Det Radikale Venstre i Købehavns Storkreds, hvor hun blev partiets stemmesluger.

Derfor har Søs Haugaard, der er lokalformand for Det Radikale Venstre i hovedstaden, hele onsdag forsøgt at få Ida Auken i tale.

Sofie Carsten Nielsen er rasende over Ida Aukens beskyldninger. Nu forsøger Søs Haugaard, der er formand for Hovedstadens Radikale Venstre, at få Ida Auken i tale. Før vil hun ikke kommentere på sagen. Foto: Philip Davali Vis mere Sofie Carsten Nielsen er rasende over Ida Aukens beskyldninger. Nu forsøger Søs Haugaard, der er formand for Hovedstadens Radikale Venstre, at få Ida Auken i tale. Før vil hun ikke kommentere på sagen. Foto: Philip Davali

»Siden det her opslag kom, har jeg prøvet at kontakte Ida på alle tænkelige måder. Men hun har ikke vendt tilbage,« siger hun og tilføjer:

»Før jeg har talt med Ida selv om det, hun har sagt og gjort, så vil jeg ikke tale med andre om det.«

Ida Auken skriver direkte på Facebook, at hun ingen måder er i tvivl om, hvordan nu tidligere partiformand Morten Østergaard har opført sig.

»Så jeg er ikke i tvivl om, at Sofie Carsten Nielsen vidste, hvordan Morten Østergaard opførte sig, og valgte at dække over ham,« skriver hun blandt andet.

Jeg er rasende over de påstande Ida Auken i dag har rejst på sin Facebook. Sofie Carsten Nielsen på Facebook

Har Ida Auken din støtte til det, hun har skrevet?

»Jeg vil ikke tale med andre om det, Ida har sagt og gjort, før jeg har talt med hende selv,« siger hun.

Vil du sige noget til, at formanden Sofie Carsten Nielsen skriver på Facebook, at hun er rasende over Ida Aukens påstande?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til i øjeblikket,« slutter Søs Haugaard.