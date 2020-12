Fyringen af Inger Støjberg som næstformand tirsdag aften har skabt drama i Venstre.

Ikke bare mellem enkelte folketingsmedlemmer, der tydeligvis er rasende over formand Jakob Ellemann-Jensens beslutning.

Nej, der er også hård kritik af især den forhenværende næstformand Kristian Jensen og Ellen Trane Nørbys opførsel på sociale medier tirsdag aften.

Helt konkret har den tidligere undervisningsminister i Lars Løkke Rasmussens regering Tina Nedergaard stærk kritik af Kristian Jensen og Ellen Trane Nørby.

Dramaet internt i Venstre efter Inger Støjbergs farvel til posten som næstformand fortsætter for fuld tryk. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dramaet internt i Venstre efter Inger Støjbergs farvel til posten som næstformand fortsætter for fuld tryk. Foto: Mads Claus Rasmussen

Begge kritiseres for lige efter Støjbergs farvel til posten som næstformand at komme med hårde ord om hende på sociale medier.

'At folketingsmedlemmer som Kristian JENSEN og Ellen Trane Nørby har siddet klar ved tastaturet for at fryde sig, finder jeg gennemført uempatisk taget i betragtning, at de er Inger Støjbergs kolleger,' skriver Tina Nedergaard på Facebook onsdag morgen og tilføjer:

'Det er ærligt talt også politisk tonedøvt over for det overvældende antal medlemmer og vælgere, der har tilvalgt Venstre netop på grund af Inger.'

Og skænderiet fortsætter på Ellen Trane Nørbys egen Facebook-profil, hvor det antydes, at hun har et hævnmotiv for sin kritik af Inger Støjberg.

Tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard kalder både Kristian Jensen og Ellen Trane Nørbys hårde ord om Inger Støjberg for 'politisk tonedøvt'. Foto: Thomas Freitag Vis mere Tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard kalder både Kristian Jensen og Ellen Trane Nørbys hårde ord om Inger Støjberg for 'politisk tonedøvt'. Foto: Thomas Freitag

Sidste år stillede både Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg op som næstformænd. Og resultatet blev en klokkeklar sejr til Støjberg, da stemmerne i Venstre var talt op.

Derforfor mener Tina Nedergaard, at det er 'pinligt' med kritikken fra Ellen Trane Nørbys side af Inger Støjberg.

'Selv om Inger vandt over dig sidste år med et massivt flertal på landsmødet, ændrer det ikke på, at du er hendes kollega. Opslaget vidner om mangel på empati, men det virker også nærmest pinligt,' skriver Tina Nedergaard direkte til Ellen Trane Nørby på Facebook.

Mens Ellen Trane Nørby er tavs, svarer tidligere næstformand Kristian Jensen kortfattet på beskeden.

Også tidligere næstformand og finansminister Kristian Jensen (V) får hårde ord. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Også tidligere næstformand og finansminister Kristian Jensen (V) får hårde ord. Foto: Mads Claus Rasmussen

'Forretningsudvalget har bedt Inger om at gå pga. samarbejdsproblemer. Det er en sag for Venstre – ikke for en evt. kommende rigsretssag,' skriver han.

Svaret gør kun Tina Nedergaard endnu mere rasende.

'Kristian Jensen, du burde af alle vide, hvordan det er at blive presset ud som næstformand. Du mødte sympati og empati, da du rystet så det i øjnene. At du, Ellen og flere føler jer kaldet til at fryde jer få minutter efter beslutningen, er i den grad ikke i orden!!,' svarer hun Kristian Jensen, som derefter er tavs.

Seneste melding er, at Inger Støjberg lige nu overvejer, om hun vil fortsætte i Venstre. Dramaet forsætter uden tvivl i år 2021.