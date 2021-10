Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Den gamle politiske ordsprog fik for alvor ben at gå på i Udlændinge- og Integrationsministeriet torsdag aften.

På mindre end tre timer lavede S-regeringen og udlændingeminister Mattias Tesfaye pludselig en total kovending i en sagen om flerkoneri og mindreårige ægtefæller fra Afghanistan.

Klokken 20:45 udkom Jyllands-Posten med en opsigtsvækkende historie om, at regeringen gerne vil give midlertidig opholdstilladelse til de evakuerede afghanske tolke og deres familier – også selv om at der blandt dem findes ekstrakoner og såkaldte 'barnebrude'.

Historien sendte med det samme en byge af angreb i retning af S-regeringen. Tesfaye blev kaldt i samråd, og anklager om aftalebrud fløj afsted fra den borgerlige lejr.

»Flerkoneri og barnebrude hører på ingen måde til i Danmark. De pågældende partier, som kommer til at stemme for loven, burde skamme sig. Jeg er helt chokeret,« sagde Inger Støjberg, der selv er midt i en rigsretssag, som udspringer netop af sager med mindreårige ægtefæller på asylcentre.

Men pludselig trak regeringen i land. Klokken 23:23 sendte Udlændingeministeriet en pressemeddelelse ud. Nu kunne flerkoneri og mindreårige koner lige pludselig ikke danne grundlag for opholdstilladelse.

Politisk kommentator Jarl Cordua kalder forløbet 'mystisk'.

Inger Støjberg og Pernille Vermund (NB) er blandt de borgerlige profiler, der har været ude med riven efter S-regeringens håndtering af den nye særlov. Foto: Emil Helms Vis mere Inger Støjberg og Pernille Vermund (NB) er blandt de borgerlige profiler, der har været ude med riven efter S-regeringens håndtering af den nye særlov. Foto: Emil Helms

»Det er højst mærkværdigt, at man slet ikke har kunnet se, at den her manøvre ville udløse en storm af reaktioner fra de borgerlige partier. Støjberg, Knuth, Fuglede og Vermund står klar med høtyvene, og det burde man da have set,« siger han til B.T.

Hvad der præcis fik Mattias Tesfaye til at skifte holdning sent torsdag aften er uvist.

Men sikkert er det dog, at han tidligere på dagen var fast besluttet at give opholdstilladelse til mindreårig koner fra Afghanistan.

I en mail til Venstres Morten Dahlin torsdag klokken 11.45 fastholdt Mattias Tesfaye, at flerkoneri og mindreårig ægtefæller ikke skulle skrives ud af den særlov, som skal give evakuerede afghanere midlertidig opholdstilladelse.

Og da Jyllands-Posten senere samme dag ville have en kommentar fra Tesfaye til avisens forsidehistorie, sagde han det samme.

»Det viser en overraskende mangel på politisk boldøje fra Mattias Tesfaye, der ellers anses som et aktiv på den ministerpost,« siger Jarl Cordua om udlændingeministeren.

Netop mindreårige koner fra Mellemøsten har været en sprængfarlig debat i Danmark i årevis. Det startede tilbage i 2016, hvor Inger Støjberg som udlændingeminister adskilte 23 asylpar, hvor pigen var mindreårig.

Det er den sag, som i dag har sendt Inger Støjberg for Rigsretten.

Mattias Tesfaye (S) ankommer til åbent samråd, tirsdag4. maj 2021. Foto: Emil Helms Vis mere Mattias Tesfaye (S) ankommer til åbent samråd, tirsdag4. maj 2021. Foto: Emil Helms

Derfor bør det give sig selv, at regeringen ville blive bestormet, hvis den tillod 'barnebrude' blandt de evakuerede afghanere, mener Jarl Cordua, der ikke er imponeret over Mattias Tesfaye slingrekurs.

»Den ene dag rejser han til Litauen og sælger pigtråd, mens han på elegant vis for stadfæstet den hårde udlændingepolitik. Men kort tid efter tror han, at man sådan kan snige flerkoneri ind ad bagdøren uden større problemer,« siger han.

I et interview med DR forklarer Mattias Tesfaye fredag, at S-regeringen lovforslag var upræcist formuleret.

»Der står noget i det lovforslag, der har været i høring, som ikke har været præcist nok. Det har skabt misforståelser om, at regeringen pludselig går ind for flerkoneri. Det gør vi selvfølgelig under ingen omstændigheder,« siger han.