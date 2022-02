Morten Messerschmidt og hans støtter renser nu ud i Dansk Folkepartis ledelse og sætter sig tungt på magten.

På et gruppemøde, der startede klokken 11, er DFs folketingsgruppe i fuld gang med at vedtage den nye ledelse, som Messerschmidt og hans inderkreds har udpeget de seneste dage.

Ny gruppeformand bliver partiets mangeårige finansordfører, René Christensen, der valgte at støtte Messerschmidt i den blodige formandskamp.

Han overtager dermed den plads, som DF-veteranen Peter Skaarup har siddet på siden 2012.

Det erfarer B.T. fra kilder i Dansk Folkeparti.

Det var blandt andet Peter Skaarup, der i byretten hældte Messerschmidts forklaring ned af brættet i Meld og Feld-sagen. Da Messerschmidt fik sin dom, lagde dommeren netop vægt på Peter Skaarups vidneforklaring.

Men Skaarup ryger ikke helt ud af gruppebestyrelsen. Han bliver dog indstillet til en plads længere nede i hierarkiet i ledelsen.

Da Messerschmidt overtog formandsposten, efterlod han sig posten som politisk næstformand.

Peter Kofod og Morten Messerschmidt ankommer til Dansk Folkepartis første møde i folketingsgruppen efter formandsvalget på Christiansborg i København, tirsdag den 25. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Kofod og Morten Messerschmidt ankommer til Dansk Folkepartis første møde i folketingsgruppen efter formandsvalget på Christiansborg i København, tirsdag den 25. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Den magtfulde post er skatteordfører Dennis Flydtkjær indstillet til at overtage, erfarer B.T. Han har længe været en tæt Messerschmidt-støtte i kampen om magten i partiet.

Det sidste medlem af gruppebestyrelsen bliver sundhedsordfører Liselott Blixt, der ellers støttede Merete Dea Larsen i formandskampen.

»Jeg har haft nogle gode snakke med Morten Messerschmidt, og vi er blevet enige om, at jeg bliver indstillet til gruppebestyrelsen. Det har betrygget mig i, at partiet bliver styret af Messerschmidt og ikke af en undergrundsgruppe, som har undergravet den daværende formand gennem to år,« siger Liselott Blixt på vej ind til gruppemødet.

Før Messerschmidts indstillinger bliver til virkelighed, skal det dog stemmes igennem på det gruppemøde, der gik i gang klokken 11.

Værd at bemærke er, at Pia Kjærsgaard, der er Messerschmidts tætte allierede i partiet, ikke har fået en formel plads i ledelsen.

Før formandsvalget talte både Messerschmidt ellers meget varmt om, at Pia Kjærsgaard skulle tilbage i ledelsen.

Men flere folketingsmedlemmer har direkte blæst til krig, hvis Pia Kjærsgaard fik en plads i ledelsen.

Ifølge B.T.s oplysninger har mindst halvdelen af folketingsgruppen en indædt modstand på et comeback for Pia Kjærsgaard.

»Jeg bliver ikke en del af ledelsen, og det har jeg det meget, meget fint med. Jeg er overhovedet ikke hverken ked af det eller oprørt eller noget som helst,« siger Pia Kjærsgaard til Berlingske tirsdag formiddag.

»Min rolle i partiet har altid været stor, og det vil den fortsat blive ved med at være. Jeg sidder på udlændingepolitikken, på dyrevelfærd og på hele værdipolitikken. Det er ikke, fordi jeg mangler arbejde.«

Posterne, som netop er fordelt på gruppemødet, er nøje placeret af Messerschmidt.

Gruppebestyrelsen på Christiansborg får nemlig også en plads i partiets hovedbestyrelse, som har den organisatoriske magt i DF.

Hvis Messerschmidt sikrer sig et solidt flertal af hans egne støtter i hovedbestyrelsen, kan han afværge eventuel modstand og oprør mod hans styring af partiet.