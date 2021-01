Venstre støtter en rigsretssag mod Inger Støjberg, slog partiets formand Jakob Ellemann-Jensen fast efter et »følelsesladet gruppemøde« torsdag formiddag.

Men han fortalte samtidig, at Venstres folketingsmedlemmer er fritstillet, når de skal stemme om rigsretssagen i Folketingssalen.

»Der er ni medlemmer, som ikke vil stemme for en rigsretssag. Man skal forstå, at det er følsomt, når der er tale om en kollega, som nogen har arbejdet sammen med i op mod 20 år,« sagde Ellemann-Jensen.

Sagen har splittet Venstre i to dele. Den gamle garde af primært jyske mænd, som ikke vil sende Inger Støjberg i en rigsret, og så resten af partiet.

Venstre er splittet. Jakob Ellemann-Jensen stemmer for rigsretssag, men det gør ni af hans partifæller ikke.

Ifølge B.T.s oplysninger tæller Inger Støjbergs støtter – udover hende selv – Preben Bang Henriksen, Hans Christian Schmidt, Kristian Pihl Lorentzen, Mads Fuglede, Thomas Danielsen, Peter Juel-Jensen, Britt Bager og Michael Aastrup Jensen.

Flere af modstanderne danner det, man internt i Venstre kalder for 'vinduesrækken' – en gruppe erfarne folketingsmedlemmer, som både fysisk og politisk placerer sig tæt på hinanden i gruppeværelset.

Det er samtidig mange af Venstres stærkeste kort i de jyske landdistrikter, som nu går mod den beslutning, som Jakob Ellemann-Jensen har udstukket i den betændte sag med Støjberg.

Ifølge B.T.s oplysninger kæmpede flere af medlemmerne fra 'vinduesrækken' længe på gruppemødet for at forhindre, at Venstre stemte for en rigsretssag.

Preben Bang Henriksen tog Inger Støjberg i forsvar under gruppemødet.

Især Venstres gruppenæstformand Preben Bang Henriksen, der er en erfaren advokat, fastholdt stædigt på mødet, at grundlaget for en rigsret er for svagt.

»Jeg tror ikke, at sagen holder. Jeg tror ikke, at Inger Støjberg vil blive dømt. Hvis man har den holdning, så skal man stemme imod,« siger Preben Bang Henriksen efter mødet.

»Jeg har ført 3-400 retssager som forsvarer, så jeg kender til bevisbyrden i straffesager,« siger han.

En anden af Inger Støjbergs faste støtter er jagt- og søfartsordfører Thomas Danielsen. Han mener, at sagen ikke er alvorlig nok til en rigsretssag, eftersom han vurderer, at Støjberg højst kan idømmes en mindre bøde:

»Jeg er skuffet,« siger Inger Støjberg om sin formand.

'Der skal være en altovervejende sandsynlighed for domfældelse. Og i min optik taler vi ikke om, at en mindre bøde kan retfærdiggøre, at man lægger beslag på 15 højesteretsdommere, 15 bedsteborgere plus diverse advokater i så lang tid,' forklarer han.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, mener, at der ikke er 'tungtvejende beviser mod Inger, som med stor sandsynlighed ville føre til domsfældelse.'

'Derfor stemmer jeg nej til rigsretssag', forklarer han.

Venstres folketingsgruppe består af 41 medlemmer, hvoraf ni nu vil stemme imod en rigsretssag.

Det betyder dog ikke noget for udfaldet, eftersom et stort flertal i Folketinget vil sende Støjberg i rigsretten i sagen om ulovlig adskillelse af mindreårige asylpar.

Inger Støjberg selv var langt fra tilfreds med udfaldet af gruppemødet og sagde efterfølgende, at hun nu vil overveje sin fremtid i partiet.

»Jeg er skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag mod mig,« sagde Inger Støjberg og fastslog:

»Det er også derfor, at jeg overvejer, hvad der skal ske. Jeg kan bare konstatere, at det er sådan, det er.«