Én person vil være ekstra opmærksom, når et bestemt forslag kommer til afstemning på Enhedslistens årsmøde til oktober

Folketingsmedlem Henning Hyllested foreslår, at folketingsmedlemmer får lov at sidde en periode mere – i alt tre.

Det vil give Pernille Skipper en periode mere som politisk ordfører og Enhedslistens ansigt udadtil.

Bliver forslaget nedstemt, skal listen til at se sig om efter Skippers afløser. Et valg, der virker knap så oplagt, som da Pernille Skipper tog over efter superpopulære Johanne Schmidt-Nielsen i 2016.

Politisk ordfører Pernille Skipper (EL) taler på Altingets Sommermøde, i København torsdag 11. juni 2020. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg tror, chancen for, at det bliver vedtaget, er fifty-fifty. Det er et følsomt emne: Rotationsprincippet er en central del af Enhedslistens dna,« siger Henning Hyllested.

»Jeg stiller ikke forslaget for at give Pernille en periode mere. Jeg har i mange år syntes, at rotationsprincippet er tåbeligt. Den tid, det tager at komme ind i tingene og opbygge netværk, det går der flere år med. Vi smider guld på gaden, når erfarne folk ikke kan fortsætte i Folketinget,« siger Henning Hyllested, som ikke selv fortsætter i Folketinget efter næste valg, uanset hvad resultatet bliver af afstemningen.

Hvem skal så være Enhedslistens nye ansigt, hvis forslaget bliver nedstemt?

Det diskuteres i øjeblikket livligt i Enhedslistens bagland.

»Folk i Enhedslisten koncentrerer sig primært om tre navne: Mai Villadsen, Rosa Lund og Victoria Velásquez. Personligt tror jeg mest på Mai Villadsen,« siger Altingets politiske kommentator Erik Holstein.

Klimaordfører Mai Villadsen står ifølge ekspert forrest til at overtage posten som politisk ordfører. Foto: Søren Bidstrup

Listen har kun haft to politiske ordførere: Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper, som begge har været meget populære.

Johanne Schmidt-Nielsen fik næstflest personlige stemmer ved valget i 2011. Hun fik 47.002 personlige stemmer og blev kun slået af Lars Løkke. I 2015 fik hun 40.425 og blev nr. 3 efter Kristian Thulesen Dahl og Helle Thorning-Schmidt

Pernille Skipper gjorde kunststykket efter ved valget i 2019. Her blev hun nr. 3 efter Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen og fik 33.024 personlige stemmer. Så der er noget at leve op til.

Pernille Skipper var kronprinsesse på listen i noget tid før, hun tog over, og der var ingen reel konkurrence. Det er et meget mere broget billede, der tegner sig, når hendes efterfølger skal findes. Alle de tre nævnte kandidater har siddet i Folketinget siden sidste valg i 2019.

Klimaordfører Mai Villadsen er 28 år, har desuden været rådgiver i Enhedslisten siden 2015 og sidder i hovedbestyrelsen.

Retsordfører Rosa Lund er også en mulighed og står stærkt blandt partimedlemmer. Foto: Niels Christian Vilmann

Retsordfører Rosa Lund er 33 år, har siddet i Folketinget i 2011-15 og været stedfortræder for Johanne Schmidt-Nielsen.

Beskæftigelsesordfører Victoria Velásquez er 29 år og blev i 2019 partiets hovedstemmesluger på Fyn.

Hverken Mai Villadsen, Rosa Lund eller Victoria Velásquez ønsker at kommentere denne artikel.

Nogle i Enhedslisten er også interesserede i Pelle Dragsted, men han er hæmmet af, at han først kan stille op til Folketinget igen i foråret 2022.

Finansordfører Rune Lund har mere erfaring end de øvrige, men formodes angiveligt ikke at kunne slå nok igennem.

Der var ingen tvivl, da Pernille Skipper i 2016 overtog posten fra Johanne Schmidt-Nielsen. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Mit bud er Mai Villadsen, men om hun har større chancer ved en Enhedsliste-afstemning end Rosa Lund, er usikkert. Rosa Lund taler til et klassisk Enhedsliste-segment. Man skal ikke underkende, hvor afhængigt et parti som Enhedslisten er af en god frontfigur,« siger Erik Holstein.

Rosa Lund lider af den kroniske sygdom sklerose, men den har ikke påvirket hendes arbejde i Folketinget hidtil.

Beskæftigelsesordfører Christian Juhl synes godt om Hyllesteds forslag:

»Det er et sympatisk forslag, som har mange fordele for partiet. Pernille er på toppen nu og hamrende dygtig. Det ville være en gevinst, hvis hun kunne tage en periode mere,« siger Christian Juhl.