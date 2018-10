Valget af præst fik nogle politikere til at boykotte den traditionsrige gudstjeneste. Men Søren Espersen mener, det er den bedste, han har oplevet.

Det vrimlede med politi og bombehunde snusede til ens frakke, når man ankom til den traditionsrige gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag morgen.

Men terrorfrygten var ikke det eneste drama, der lå i luften, mens politikerne hastede ind i kirken for at høre valgmenighedspræst Morten Kvist fra Herning prædike over lignelsen om den fortabte søn fra Lukas-evangeliet.

Flere politikere blev væk i protest mod præsten, som er udpeget af kirkeminister Mette Bock (LA): Hele SF-gruppen og tre socialdemokrater, herunder tidligere udviklingsminister og næstformand i Socialdemokratiet Mogens Jensen.

Morten Kvist kom i modvind i 2008, da han stillede sig kritisk over for, at Københavns Kommune godkendte to homoseksuelle par som plejefamilier for anbragte børn.

»For nu at stille det skarpt op: Hvad med de pædofile – har de også rettigheder? De pædofile har et stærkt behov for at være sammen med børn, skal de så have lov til det? Det er jo et overgreb, og det er vi alle sammen enige om. Homoseksuelle som plejeforældre er selvfølgelig ikke et overgreb, men så vil jeg alligevel sige: at dét at være homoseksuel, det er anderledes,« sagde han dengang til Politiken, og det fik bl.a. Mogens Jensen til at holde sig væk.

gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke før folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 2018.

Det synes tidligere økonomiminister og radikal leder Marianne Jelved, er »uklogt«.

»I Grundloven står fire begreber, som er malet på væggen herinde på Christiansborg: »Retsind, lovsind, frisind, storsind«,« siger hun.

»Det betyder, at vi er forskellige. Og storsind betyder, at vi giver plads til forskellighed. Og jeg synes ikke, det var klogt af Mogens Jensen at blive væk. Jeg blev skuffet over det, faktisk,« siger Marianne Jelved, er ikke ønsker at uddybe det yderligere.

Mogens Jensen ønsker ikke at kommentere Marianne Jelveds kritik.

»Jeg har forklaret mine bevæggrunde,« skriver han i en mail til B.T.

Det gjorde han dagen før til DR, hvor han sagde:

»Jeg har valgt for første gang ikke at møde op til Folketingets gudstjeneste i morgen, og det er jeg egentlig ked af. Jeg ville gerne være til stede. Men jeg synes, at kirkeministeren har valgt en præst med holdninger, som jeg ikke har lyst til at legitimere ved at være til stede i kirken.«

DFs næstformand Søren Espersen bakker 100 pct. op om præsten:

»Det var en af de bedste prædikener, jeg nogensinde har oplevet. Den handlede om nåde og tilgivelse på en fabelagtig måde, og salmerne og sangene var meget smukke. Jeg går ikke i kirke for at høre det samme, som jeg selv mener. I øvrigt savnede jeg Pia Olsen Dyhr. Jeg plejer at sidde ved siden af hende, hun har engang været kirkesanger og synger glimrende,« siger Søren Espersen.

Mette FRederiksen og Nicolai Wammen Ankommer til gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke før folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 2018.

SFs formand Pia Olsen Dyhr siger:

»Flere folketingsmedlemmer har sagt, at homoseksuelles rettigheder er vigtige for dem, og det er et positivt resultat af denne debat. Jeg har ikke behov for at protestere. Jeg synes bare ikke at præsten der skal samle os i dag er en type, der splitter.«

Morten Kvist siger i dag at citatet er taget ud af en sammenhæng, og at han gerne vil vie homoseksuelle. Det er dog ikke sket.

B.T. spurgte ham, om han følte sig presset af kritikken.

»Før gudstjenesten gjorde jeg, men så snart jeg kom i gang med den, faldt jeg til ro,« siger Morten Kvist.