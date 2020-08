Man siger, at størst af alt er kærligheden.

Og i Liberal Alliance har kæresteforholdet mellem den 28-årige partileder Alex Vanopslagh og en ansat på kontoret kastet partiet ud i en intern krise med hemmelighedskræmmeri og konflikter mellem Vanopslagh og partitoppen.

Bag facaden har Vanopslagh blandet sig i kærestens ansættelsesforhold, selv om han var inhabil.

»Jeg var i mine følelsers vold. Tydeligvis,« svarer Alex Vanopslagh i en sms. Hans svar vender vi tilbage til.

Kæresten har desuden boet i en eksklusiv lejlighed i Nyhavn, som partiet har skaffet. En lejlighed, der blev holdt hemmelig for andre i ledelsen og for folketingsmedlemmer.

Det viser dokumenter, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Sagen er udtryk for virkelig dårlig ledelse af Vanopslagh, mener Anders Drejer, professor i ledelse på Aalborg Universitet.

»Det er selvfølgelig langt uden for skiven. Hvis man vil foregive, at man kan lede landet og bestemme over skatteborgernes penge, så duer den slags bare ikke.«

Alex Vanopslagh, leder af LA.

Den interne ballade i Liberal Alliance har været omgærdet af mystik, siden sekretariatschef Karsten Anker Petersen sagde op i begyndelsen af maj, og pressechef Anne Kirstine Cramon blev fyret i slutningen af juni.

Begge chefer forlod partiet ved at smække med døren.

»Det viste sig, at jeg ikke havde den aftalte ledelsesret, herunder retten til at hyre og fyre,« forklarede Karsten Anker Petersen på sin LinkedIn-profil.

Og fyringen af Anne Kirstine Cramon skete ifølge hende på grund af interne forhold.

Alex Vanopslagh blandede sig i kærestens ansættelsesforhold.

»Man ønskede mig fyret for – helt i trit med ret og pligt – at have gjort min chef opmærksom på interne forhold, som han burde gøres opmærksom på,« forklarede hun på Facebook.

Sagerne, der involverer Vanopslagh og kæresten, er ifølge B.T.s oplysninger direkte årsag til, at Karsten Anker Petersen sagde op, og at Anne Kirstine Cramon blev fyret.

Hemmelighedskræmmeriet om lejligheden opstod allerede i Anders Samuelsens tid som formand. Her sørgede partiet for, at den kvindelige medarbejder kunne flytte ind i den eksklusive lejlighed på Nyhavn 40 med direkte udsigt til kanalen.

Men det blev hemmeligholdt for flere topfolk i partiets ledelse, som sad helt tæt på Samuelsen.

Tidligere LA-leder Anders Samuelsen.

Lejligheden er lejet af Liberal Alliance via selskabet Ejendomskontoret, som kun lejer ud til virksomheder og organisationer. Den kvindelige medarbejder betaler dog husleje for at bo i lejligheden.

Da Alex Vanopslagh overtog formandsposten i juni 2019, fortsatte den kvindelige medarbejder med at bo i lejligheden.

En aftale, som de to andre folketingsmedlemmer, Ole Birk Olesen og Henrik Dahl, indtil dette forår var komplet uvidende om og først fik kendskab til, da flere medier fik kendskab til det og begyndte at spørge ind til sagen.

Først her løfter Vanopslagh sløret for, at partiet er indblandet i hendes boligforhold.

Ole Birk Olesen (tv.), Henrik Dahl og Alex Vanopslagh.

I efteråret 2019 begyndte Vanopslagh og den kvindelige ansatte at se hinanden, hvorefter de blev kærester.

En situation, som daværende sekretariatschef Karsten Anker Petersen fandt så uholdbar og imod personalepolitikken, at han ville forhandle en fratrædelse med hende.

Men det blev ikke uden indblanding fra Vanopslagh.

Alex Vanopslagh gik direkte ind og blandede sig i kærestens fratrædelse, viser dokumenter, som B.T. er i besiddelse af.

Aftalen skulle ellers under normale omstændigheder forhandles mellem hende og Karsten Anker Petersen.

Kort efter sagde sekretariatschefen op i protest, fordi han ifølge sine egne ord blev forhindret i det, han som leder var ansat til: at kunne hyre og fyre folk.

Ifølge Anders Drejer, professor i ledelse på Aalborg Universitet, har Alex Vanopslagh trådt langt over den moralske grænse.

»Det er ekstra alvorligt, hvis en partileder har blandet sig i en fratrædelsesaftale med en ansat, han er kæreste med. Det er et klart brud på god ledelsesskik,« siger han.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen har gennemgået dokumenterne.

»Det vidner om en organisation, der har nogle vanskeligheder,« siger han.

Efter Karsten Anker Petersen sagde op i protest, har Ole Birk Olesen forhandlet fratrædelsesaftalen på plads med Vanopslaghs kæreste.

B.T. har spurgt Alex Vanopslagh, hvorfor han blandede sig, da Karsten Anker Petersen ville forhandle en fratrædelse med Vanopslaghs kæreste.

»Jeg var i mine følelsers vold. Tydeligvis,« skriver han i en sms.

B.T. har desuden spurgt, hvorfor andre folketingsmedlemmer og ansatte i partiledelsen blev holdt uvidende om, at LA havde skaffet lejligheden til medarbejderen.

Han svarer, at man tre gange under den tidligere partiledelse har hjulpet ansatte med at finde en lejlighed.

»Jeg går ud fra, at man i den daværende partiledelse orienterede hinanden om, hvad man gjorde,« skriver han.

Alex Vanopslagh, blå bog: Født 1991 i i Frankrig, er opvokset i Lemvig.

Uddannet kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet.

Han var i 2014-2016 formand for Liberal Alliances Ungdom og vandt i 2016 vandt DM i Debat under Folkemødet på Bornholm.

I 2017 blev Vanopslagh valgt til Københavns Borgerrepræsentation.

Han blev første gang valgt til Folketinget i juni sidste år, selv om partiet gik markant tilbage.

Få dage efter blev han udnævnt til politisk leder af Liberal Alliance, efter Anders Samuelsen ikke genvandt sit mandat.

Fyringen af pressechef Anne Kirstine Cramon hænger ifølge B.T.s oplysninger sammen med, at hun over for ledelsen påpegede, at Vanopslagh blandede sig i kærestens forhold.

B.T. har spurgt Karsten Anker Petersen og Anne Kirstine Cramon, om de vil uddybe, hvilke interne forhold der var skyld i deres afsked med partiet. De har ingen kommentarer.