Der var kage og brede smil, da Enhedslisten lørdag holdt årsmøde i Hafniahallen. Men i kulissen lurer dramaet og magtkampene.

Enhedslistens tidligere borgmester i Københavner Mikkel Warming stopper i partiets magtfulde hovedbestyrelse på grund af dårligt samarbejde.

Det skriver Dagbladet Information.

Mikkel Warming siger til at avisen, at han frygter, at hovedbestyrelsens kontrol af folketingsgruppen kan blokere for røde resultater under den nye regering.

»Tingene spidser til nu, hvor det kommer tæt på, at vi skal træffe nogle meget konkrete valg i forhold til regeringen, når det gælder eksempelvis finanslov og klimalov, og hvor vi ikke kan få alt, hvad vi gerne vil have. Jeg frygter, at nogle bliver bange, og jeg har oplevet, at nogle af afstemningerne om vigtige beslutninger har ligget – for mig – uforståelig tæt,« siger Mikkel Warming til Information.

Over for B.T. bekræfter Mikkel Warming, at han på Enhedslisten årsmøde har meddelt at han ikke genopstiller.

»Jeg trækker mig ikke. Jeg har valgt ikke at genopstille.«

Hvad er forskellen?

»Det er at jeg ikke stopper midt i en periode. Jeg vælger bare ikke at genopstille.«

Hvorfor?

»Fordi jeg kan bruge min tid og kræfter på at forandre verden mere, end ved at sidde i Enhedslistens hovedbestyrelse.«

Mikkel Warming ønsker ikke yderligere at begrunde sin beslutning over for B.T., men den kommer efter det der i Dagbladet Politiken er blevet beskrevet som 'åben magtkamp i Enhedslisten'.

Pelle Dragsted på talerstolen til Enhedslistens årsmøde i Hafnia-Hallen i Valby i København, lørdag den 5. oktober 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Pelle Dragsted på talerstolen til Enhedslistens årsmøde i Hafnia-Hallen i Valby i København, lørdag den 5. oktober 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan

I et lukket debatforum har Enhedslistens chefstrateg, Pelle Dragsted, udtrykt bekymring for hovedbestyrelsens afstemning om det forståelsespapir, der blev udarbejdet mellem den S-ledede regering og støttepartierne.

»Det var afstemningen om mandatet til folketingsgruppen om at kunne nikke til forståelsespapiret, hvor et meget stort mindretal ikke ville give et sådant mandat. Igen kunne et par afbud til HB-mødet have haft alvorlige konsekvenser«, skrev Pelle Dragsted 11. september i en intern debat om et omstridt forslag om valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.

Det fik hovedbestyrelsesmedlem Michael Voss til at beskylde Pelle Dragsted for løgn og manipulation.

»Det er løgn. Forståelsespapiret har aldrig været til afstemning i hovedbestyrelsen«, sagde Michael Voss til Politiken.

Virkeligheden var, at ni medlemmer ud af de 25 personer i hovedbestyrelsen havde stemt imod at give folketingsgruppen mandat til at underskrive forståelsespapiret.

Og det er også en afstemning, der bekymrer Mikkel Warming.

»Det er mig politisk helt uforståeligt, at hele ni medlemmer ikke kunne stemme for, at folketingsgruppen fik mandat til at nikke ja til forståelsespapiret,« siger Mikkel Warming til Information.

Pelle Dragsted forsøger at opbløde hovedbestyrelsens magt ved at stille forslag om lade hovedbestyrelsen sammensætte via en digital urafstemning blandt partiets 10.000 medlemmer. I dag vælges den af 450 delegerede på årsmødet.

I det lukkede debatforum har Pelle Dragsted beskrevet gnidningerne mellem hovedbestyrelse og folketingsmedlemmer således:

'Hvis jeg skal skære det lidt hårdt op, så oplever jeg, at nogle mener, at vores valgte repræsentanter skal være en slags hånddukker, som HB (hovedbestyrelsen, red.) har hånden oppe i r….. på.'