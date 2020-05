»Der er meget dyb utilfredshed og manglende tro på Thulesens projekt.«

Sådan lyder holdningen fra en central politiker i Dansk Folkeparti, og det er denne politiker langt fra ene om at mene.

Svigtende meningsmålinger, som kun peger nedad, har givet et spirende oprør mod Kristian Thulesen Dahl ben at gå på internt i Dansk Folkeparti.

DF'ere bestående af formænd for lokalforeninger, regionsrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer og medlemmer i Folketinget fortæller til B.T., at partiet lider under, at DF-formanden ikke er tydelig nok på værdipolitikken.

»Lederen skal sørge for, at partiet giver de andre partier mere kant. Så længe vi ikke gør det, så er det svært at se, hvad vi så skal,« siger en DF-politiker, der ikke ønsker sit navn frem.

DF-politikeren har dermed samme holdning som en anden centralt placeret partifælde.

»Man er begyndt at vakle på, om det nu er en god idé med Kristian Thulesen Dahl,« siger vedkommende.

For få år siden var Kristian Thulesen Dahl ellers en heltefigur i Dansk Folkeparti.

Se Dansk Folkepartis vilde nedgang i stemmetal Her er en gennemgang af tidligere meningsmålinger, der tydeligt viser, hvordan vælgernes opbakning til Dansk Folkeparti er skrumpet ind. Som det ses, viste en meningsmåling fra YouGov i april det laveste stemmetal til Dansk Folkeparti siden valget i juni 2019, hvor partiet fik 8,7 procent af stemmerne. Seneste meningsmåling er selvsagt også markant lavere end ved valget i 2015, hvor DF fik hele 21,1 procent af stemmerne. April 2020: 8,9 procent Marts 2020: 10,1 procent Febuar 2020: 10 procent Januar 2020: 10,2 procent December 2019: 9,9 procent November 2019: 9,9 procent Oktober 2019: 9,4 procent September 2019: 10,5 procent August 2019: 10,6 procent Juli 2019: 9,4 procent Kide: YouGov.

Ved folketingsvalget i 2015 fik DF 21,1 procent af stemmerne og var dermed det næststørste parti på Christiansborg. Men siden er opbakningen styrtdykket.

Seneste meningsmåling - foretaget af YouGov i april - viste, at kun 8,9 procent ville stemme på Dansk Folkeparti. Og i andre målinger har DF været helt nede på 6,7 procent.

Dermed har DF ikke formået at rejse sig siden sidste års katastrofevalg, hvor DF gik fra 37 til 15 mandater i Folketinget.

Trods de dårlige meningsmålinger og ret bred utilfredshed er der dog ikke nogen politikere, der lige nu vil lægge navn til kritikken.

Sidste søndag fik hovedbestyrelsesmedlemmet Anders Vistisen da også en markant advarsel af ledelsen.

Det skete, efter han om lørdagen havde beskyldt ledelsen af Dansk Folkeparti, herunder Kristian Thulesen Dahl, for ikke at have fundet den rigtige kurs efter valgnederlaget i juni sidste år.

Den kommentar fik ledende DF'ere til at lange hårdt ud efter Vistisen.

Næstformand Søren Espersen meldte ud, at han fik en 'meget skarp advarsel'.

Selv om DF-politikere, B.T. har talt med, ikke har lyst til at skyde sig selv i foden, vil de ikke hemmeligholde deres meninger.

»Vi står nu i en politisk svær situation, hvor andre partier har adopteret vores holdninger. Derfor skal vi være ekstra skarpe på danske værdier og værdipolitikken generelt. Og her føler mange, at Kristian ikke markerer sig nok,« siger et tredje centralt DF-medlem.

Ligesom flere andre DF'ere har han dog svært ved at se en mulig afløser som formand i DF i den nærmeste fremtid, hvilket gør sandsynligheden for et reelt formandsopgør nu og her mindre.

»Jeg tror som sådan ikke, at folk har noget imod personen som formand. Og jeg tror heller ikke, de har noget imod Peter Skaarup eller Søren Espersen som personer. Men tilbage står bare, at der skal være mere Pia Kjærsgaard over det. Altså skal der være lidt mere kant og mere klar opposition,« siger en DF-politiker.

Det seneste år er Dansk Folkepartis stifter og tidligere formand Pia Kjærsgaard begyndt igen at komme med flere af de velkendte skarpe holdninger som udlændinge- og dyrevelfærdsordfører​ i partiet.

»Pia Kjærsgaard kører den her linje, efter hun har lagt formandsskabet på hylden. Det er ligesom den stil, man er nødsaget til at komme tilbage til i langt højere grad,« siger en DF-politiker og tilføjer:

»Det er klart, at der skal ske noget. Så langt tror jeg, vi alle sammen er enige.«

B.T. har bedt Kristian Thulesen Dahl om en kommentar på den hårde kritik af ham.

Gruppeformand Peter Skaarup har sendt B.T. dette svar:

»Jeg er naturligvis helt uenig i den karakteristik. Og derudover har DF et helt hold af værdipolitiske krigere, såsom Pia Kjærsgaard, Morten Messerschmidt, Marie Krarup og Søren Espersen. Når DF udtaler sig så skarpt værdipolitisk, sker det på Kristians vagt,« siger han.

»Jeg synes, at vi har et superstærkt hold, og når coronakrisen er slut, kommer værdipolitikken tilbage.«

»Og så er jeg overbevist om, at danskerne vil belønne DF for det,« slutter han.