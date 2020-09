Søren Espersen, som er tidligere næstformand i Dansk Folkeparti, er ligesom Marie Krarup (DF) imod et forbud mod omskæring. Alligevel er han er rystet over, at sagen har fået Marie Krarup til at melde ud, at hun ikke vil genopstille ved næste valg.

- Jeg er meget skuffet over hende og hendes handlemåde. Vi er i en situation, hvor vi er presset i meningsmålingerne, og det er ikke et tidspunkt af forlade partiet på grund af denne - ganske vist væsentlige - men perifere sag, siger han.

Opdateres....