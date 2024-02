Venstres byrådsgruppe i Favrskov Kommune er splittet til atomer.

Tre af de fem medlemmer har netop forladt partiet – herunder viceborgmesteren.

Det oplyser de tre nu forhenværende Venstre-politikere, Birgit Liin, Morten Bang og Simon Buss Olsen, i en pressemeddelelse, skriver TV 2 Østjylland.

Birgit Liin er første viceborgmester i den østjyske kommune.

De tre nu forhenværende Venstrefolk begrunder beslutningen om at forlade partiet med 'interne politiske uenigheder'.

Nærmere bestemt uenighederne mellem dem på den ene side og Venstres spidskandidat og den lokale bestyrelse på den anden.

For to år siden tabte Morten Bang et kampvalg om at blive Venstres spidskandidat i Favrskov Kommune til Thomas Storm, som er et af partiets nu kun to tilbageværende medlemmer af byrådet.

Birgit Liin, Morten Bang og Simon Buss Olsen fortsætter i byrådet som løsgængere.