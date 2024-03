Venstre mister sin politiske ordfører i Odense Kommune, Araz Khan.

Torsdag melder han ud, at han forlader Venstre – og melder sig under fanerne hos et andet parti.

Nærmere bestemt Liberal Alliance, skriver TV 2 Fyn.

»Jeg har personligt flyttet mig tættere på Liberal Alliances politik, som repræsenterer det liberale menneskesyn bedst i Danmark,« lyder begrundelsen fra Araz Khan i en pressemeddelelse ifølge lokalmediet.

Dermed går Venstre fra seks til fem medlemmer af byrådet, mens Liberal Alliance med Araz Khans tilgang nu får plads i byrådet.

Araz Khan har siddet i Odense Byråd, siden han som Venstre-politiker sikrede sig en plads ved kommunalvalget i 2022.