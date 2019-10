De fleste, der har gået omkring Rådhuspladsen i København har formentlig lagt mærke til Dragespringvandet, der er placeret ud til H.C. Andersens Boulevard.

Men der skal det ikke være længere. Nu skal det stå midt for Københavns Rådhus. Selvom det ikke er mange meter, at springvandet skal flyttes, så skal der bruges et større beløb.

11,5 millioner kroner kommer det helt præcist til at koste. Det skriver TV 2 Lorry søndag morgen.

Det er lykkedes for Københavns Kommune at finde en samarbejdspartner, der dækker to tredjedele af flytteudgifterne. Resten af pengene har man fundet i kommunens budget for 2020.

'Vi har ventet i lang tid på, at metroen blev færdig, så vi kunne få vores plads (Rådhuspladsen, red.) tilbage. Nu er Metrocityringen indviet, og flytningen af Dragespringvandet vil være prikken over i’et. Jeg er meget taknemlig over for Aage og Johanne Louis Hansens Fond for deres tilsagn om støtte til et projekt, der vil forskønne Rådhuspladsen til glæde for alle københavnere,' siger Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsen (Enhedslisten) i en pressemeddelelse.

I 2016 blev det besluttet, at man skulle flytte det over 100 år gamle springvand. Det kommer dog til at tage nogle år at færdiggøre projektet. Hvis det går efter planen, står Dragespringvandet klar midt for Rådhuspladsen i 2022. Da det blev besluttet forklarede daværende borgmester Morten Kabell, at genopførelsen af springvandet midt på Rådhuspladsen skulle være med til at 'binde fortid og fremtid' sammen.

Efter flytningen vil man også kunne se, at der er opsat et ydre bassin, som tidligere har stået rundt om springvandet, men blev opmaganiseret i 1954.

Dragespringvandet blev udført i 1889 og var oprindeligt tiltænkt Amagertorv. Det syv meter høje springvand blev udført at kunstnerne Joakim Skovgaard og Thorvald Bindesbøll.