Politiet har fundet en større mængde ætsende væsker hos mand mistænkt for at have dræbt 43-årig kvinde.

En mand, der er sigtet for at have slået en 43-årig kvinde ihjel, foretog i tiden efter det formodede drab en række specielle søgninger på internettet.

Den 44-årige mand har foretaget søgninger med relation til blandt andet havdybde, olietønder, selvmord og forsvinden.

Det skriver B.T.

Hjemme hos manden har politiet desuden fundet "en større mængde" af de ætsende væsker saltsyre og kaustisk soda, skriver mediet.

Det er en 44-årig mand, der er sigtet for at have slået 43-årige Maria From Jakobsen ihjel på en ukendt måde, et ukendt sted på et ukendt tidspunkt.

Den drabssigtede har nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham. Mandag valgte en dommer ved Retten i Hillerød at varetægtsfængsle ham i sagen.

Da grundlovsforhøret har været holdt for lukkede døre, forblev det uvist for offentligheden, hvad politiet mente at have af beviser mod manden. Eller hvad manden for den sags skyld selv måtte have valgt at forklare under retsmødet.

Maria From Jakobsen efterlod angiveligt et brev i sit hjem i Frederikssund, da hun forsvandt 26. oktober. Hjemmet deler hun med sin mand og børn. I brevet stod der, at hun ville komme hjem den følgende dag, skriver B.T.

27. oktober blev hun meldt savnet, og tre uger efter hendes forsvinden er det endnu ikke lykkedes politiet at finde hende.

Politiet efterforskede indledningsvist sagen som en forsvundet eller bortgået person, men i begyndelsen af sidste uge rykkede sagen over i politiets afdeling for personfarlig kriminalitet.

Efterforskningen havde ifølge efterforskningsleder Lau Lauritzen vist, at der måske snarere var sket en forbrydelse. Hvad der har fået politiet på de tanker, vil han onsdag eftermiddag ikke fortælle.

Søndag blev huset i Frederikssund afspærret. Onsdag har politiet afspærret et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland i forbindelse med sagen.

Politiet søger i forbindelse med sagen vidner, der i perioden fra 25. oktober til 4. november har set en hvid Chevrolet Spark eller en grå Suzuki Baleo.

Også personer i eller omkring bilerne på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads et sted på Sjælland på det angivne tidspunkt vil politiet gerne høre om fra vidner.

