Sagen om den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen tager hver dag en ny drejning, og fredag blev en 30-årig mand anholdt og sigtet for enten at have taget livet af den forsvundne kvinde eller medvirket til det.

Den 30-årige mand er i forvejen kendt af politiet for sine evner inden for IT og kryptovaluta, og norske VG har samlet nok oplysninger om den sigtede til at tegne et billede af en mand, der var optaget af, hvordan man anvender netop de evner til en kidnapning.

Da den dengang 68-årige kvinde Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra hjemmet i Lørenskog lidt uden for Oslo en oktoberdag i 2018, efterlod ukendte gerningsmænd et trusselsbrev, hvor de krævede en gigantisk løsesum i kryptovaluta.

Det fik politiet til at antage, at de havde at gøre med professionelle bagmænd, og det norske politi oplyser da også til VG, at man ser en forbindelse mellem brevet og den sigtede.

På et internetforum om kryptovaluta, som VG har fået adgang til, har det norske medie fundet et skræmmende indlæg skrevet af den sigtede, umiddelbart inden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Her skriver den 30-årige kryptovaluta-ekspert om kryptovaluta, der ikke kan spores i forbindelse med kriminelle handlinger - blandt andet kidnapning.

Det norske politi oplyser i en pressemeddelelse, at netop mandens evner inden for kryptovaluta bliver helt centralt i forhøret af ham.

Den 30-årige mand blev pågrebet torsdag aften, og politiet har gennemsøgt hans hjem i løbet af natten til fredag.

LØrenskog 20200505. Aktivitet ved boligen til Tom Hagen tirsdag. Det er satt opp sperringer og telt og politiet søker i en kum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen Vis mere LØrenskog 20200505. Aktivitet ved boligen til Tom Hagen tirsdag. Det er satt opp sperringer og telt og politiet søker i en kum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

Han nægter sig skyldig og mener, at anklagerne mod ham er decideret absurde, fortæller hans forsvarer Dag Svensson til VG.

Manden er blevet afhørt i løbet af natten til fredag. Politiet har kendt til manden i et stykke tid, og en anholdelse af ham har også været på tale flere gange i løbet af efterforskningen.

Årsagen til, at manden skulle pågribes netop nu, er, at Eidsivating ankedomstol torsdag har løsladt Tom Hagen, skriver VG.

Anklagemyndigheden har imidlertid kæret denne afgørelse, og derfor skal Højesteret mandagtage stilling til kæringen.

Tom Hagen nægter sig fortsat skyldig i at have noget med sin hustrus forsvinden at gøre, og hans forsvarsadvokat mener, at politiets grundlag for anholdelsen er aldeles spinkelt.

Den 30-årige sigtede mand har i flere år stået registreret som ejer og daglig leder af et IT-firma, men hvor meget aktivitet, der har været i de seneste år, fremstår uklart.

Der findes ifølge VG ingen spor i skattelister eller selskabsregistre, der kunne tyde på, at den sigtede har tjent mange penge ved investering i kryptovaluta.

De seneste par år har den sigtede været bosat en række steder på Østlandet, og ifølge VG har står han registreret som ansat i en længere række forskellige jobs i forskellige brancher.

Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Desuden skal han eftersigende have taget en uddannelse på et af Norges mest prestigefyldte uddannelsessteder. Hvilket, fremgår ikke.

Den 30-årige beskriver desuden sig selv som interesseret i kunst, kultur- og samfundsliv.

»Det er min drøm at tilbede livet. Hvad livet byder, ændrer sig over tid. Før eller siden finder jeg ud af det,« skriver manden om sig selv på nettet.

Det er politiets aktuelle teori, at drabet på Anne-Elisabeth Hagen var nøje planlagt, og at trusselsbrevet var en del af en vildledning af politi og efterforskning. Ifølge politiet har manden desuden en relation til Tom Hagen.