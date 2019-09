Det skal være slut med at måle succes på seertal for DR. Det fremgår af mediekoncernens nye strategi.

Oven på et tumultarisk 2018, hvor DR blev beskåret kraftigt og var stridspunktet i et nyt medieforlig, vil public service-koncernen nu fokusere mindre på seer- og lyttertal.

Det fremgår af DR's nye strategi "Sammen om det vigtige", der skal løbe frem til 2025.

- Der har været gode grunde til, at seertal og den slags parametre har fyldt en del hos DR de seneste mange år. Det var afgørende for os ikke blot at lave striptease i mørket, men faktisk sikre at befolkningen så også lyttede til det, vi sendte.

- Men et tydeligere og mindre DR kombineret med global konkurrence og en digital virkelighed betyder, at vores rolle ændrer sig, skriver generaldirektør i DR Maria Rørbye Rønn i en pressemeddelelse.

Den store spareplan i 2018 skar 420 millioner kroner af DR's budget. Det kom efter både politisk modvilje mod DR's andel af de samlede støttemidler til public service fra staten og diskussioner om, hvad DR's rolle skal være.

Det blev blandt andet diskuteret, om DR var stedet for eksempelvis talentkonkurrencer, og om DR med et fokus på seer- og lyttertal i for høj grad konkurrerede for statslige midler med kommercielle aktører i mediebranchen.

DR vil nu fokusere på at skabe værdi under devisen "værdi over volumen", når mediehuset skal måle succes, og om seerne og lytterne føler, at programmerne har været deres tid værd.

- Succes er ikke kun en masse timers forbrug af DRs indhold som baggrundstæppe til hver eneste kop aftenkaffe i de danske hjem.

- Men når danskerne tuner ind på os, skal de opleve, at de er en del af noget vigtigt, som skaber værdi, skriver Maria Rørbye Rønn.

DR vil dog ifølge strategien ikke være helt ligeglade med, hvor mange der ser og lytter med.

Koncernen har fortsat som mål, at 90 procent af befolkningen bruger DR i løbet af en uge. Og at 60 procent af befolkningen streamer fra DR i løbet af en uge.

