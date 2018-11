DR er med på vognen, når det amerikanske midtvejsvalg skal dækkes tirsdag aften og nat, blandt andet med Clement Kjersgaard, som er rejst over til staterne. Problemet er bare, at man ikke kan høre noget.

'Det gir jo ikke en skid mening, den udsendelse, hvis man ikke ka høre, hvad der blir sagt! Så luk dog ned og send en pausefisk!,' skriver Mona Sørensen på DR 2’s Facebookside.

Hun er en blandt mange, der brokker sig over den tilsyneladende exceptionelt dårlige lyd på LIVE-programmet fra USA, som kanalen sender tirsdag aften.

Tirsdag aften og nat dansk tid er der midtvejsvalg i USA, som DR, ligesom mange andre danske medier, er rejst til nordamerika for at dække.

Flere, der kommenterer på DR 2’s Facebookside, holder sig ikke tilbage med brugen af skældsord, og mange påpeger også, at en lydmand nok havde været en god investering.

Blandt andet skriver Pernille Elholm:

’Super interessante vinkler, som man dog virkelig skal anstrenge sig for at fange, pga den horribelt dårlige lydstyring. Nu ved vi hvor der er blevet sparret mest.’

Opslaget på Facebook, hvor DR2 reklamerer for Clement Kjersgaards LIVE-program, har på blot tre timer fået omkring 40 kommentarer, som stort set alle kritiserer lyden på programmet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra DR for at høre, hvor fejlen er sket, og om seerne kan forvente bedre lyd på DR's dækning resten af aftenen og natten. Det har sent tirsdag aften ikke været muligt.

Tirsdag 6. november er der valg til Kongressen i USA. Omkring en tredjedel af medlemmerne i Senatet og alle i Repræsentanternes Hus er på valg, skriver Ritzau.

Samtidig med midtvejsvalget skal mange delstater vælge guvernør, justitsminister, dommere og sheriffer, og mange byer har borgmestervalg, ligesom der er en lang række andre valg til offentlige embeder samt folkeafstemninger.

Valget til Kongressens to kamre kaldes midtvejsvalg, fordi det foregår halvvejs i den fireårige præsidentperiode. Udfaldet er afgørende for præsident Donald Trumps muligheder for at gennemføre sin politik.