DR holder stormøde for sine medarbejdere i København tirsdag klokken 10, hvor DR vil gennemgå detaljerne i spareplanen efter medieaftalen.

Det fremgår af en mail, som DR's generalsekretær, Maria Rørbye Rønn, har sendt til de ansatte i public service-koncernen.

Klokken 15 holder DR desuden et stormøde i Aarhus-afdelingen.

DR har arbejdet på en spareplan, der skal sikre, at man lever op til medieforliget og public service-kontrakten.

Fakta Det erfarer medierne om DRs spareplan Mandag aften erfarede flere medier nogle konkrete oplysninger om DRs store spareplan i forbindelse med medieaftalen. Her er hovedpointerne: Mandag er flere af DRs chefer blevet fyret, herunder journalistiske (Journalisten)

Tirsdag vil ledelsen i Danmarks Radio offentliggøre sin spareplan (TV 2, Politiken)

DRs medarbejdere vil blive informeret om de samlede spareplaner på et møde kl. ti (DR)

Tv-kanalerne DR K og DR 2 vil blive lagt sammen (TV 2, Politiken)

Tv-kanalerne DR Ultra og DR 3 vil i fremtiden kun kunne ses på nettet (TV 2, Politiken)

DRs netnyheder vil i fremtiden hovedsageligt komme fra de nyheder, de selv laver til tv og radio (TV 2)

Radiokanalerne P7 Mix, P6 Beat og P8 Jazz lukker (Politiken)

Besparelserne går især udover sport, fiktion og underholdning, mens nyhedsdelen beskæres i mindre omfang (Politiken)

Besparelserne vil betyde afskedigelser af et større antal medarbejdere, som ifølge flere kilder skal tælles i hundreder (Politiken)

Mandagens beskæringer i cheflaget vil også betyde en indskrænkning i den øverste ledelse (Politiken) Kilde: Journalisten, TV 2, Politiken, DR.

Af mailen til DR's medarbejdere fremgår det også, at public service-kontrakten nu er endeligt underskrevet.

/ritzau/