Under en middag til en prisuddeling for det lokale foreningsliv i Hedensted, dukkede DR op med et tv-hold for at få fat på kommunens borgmester, Kasper Glyngø (S).

Men det gik ikke helt som planlagt for den populære vært Signe Molde og hendes kamerafolk.

Forinden var tv-holdet blevet nægtet adgang til prisuddelingen, og det endte derfor med at kameramanden blev gennet ud af salen, mens borgmesteren fik Signe Molde ud af en bagdør, skriver Horsens Folkeblad.

Signe Molde, der er på vej med et nyt program med titlen 'Signe Molde Rapporten' havde gennem længere tid forsøgt at få et interview med borgmesteren om havbrugene i Horsens Fjord.

Borgmesteren ønskede ikke at stille op til programmet.

»Jeg har udtalt mig mange gange om havbrugs-sagen til seriøse medier og vil også gøre det igen, men jeg synes ikke det format, som Signe Moldes program repræsenterer, egner sig til en så alvorlig sag,« lyder forklaringen fra Kasper Glyngø ifølge Horsens Folkeblad.

Signe Molde fortæller, at hun siden efteråret har forsøgt at få en kommentar fra Kapser Glyngø.

Det er uvist, hvornår programmerne sendes på DR2.