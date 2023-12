Torsdag og fredag forsvarede regnskabsekspert Eli Bartov ved en række retsmøder i New Yorks Højesteret den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Det skete i en af de mange sager, som Donald Trump har hængende over hovedet.

Trump er blandt andet tiltalt for svindel for 250 mio. dollars svarende til 1,7 milliarder kroner.

Ifølge anklagemyndigheden skulle Trump have pustet værdien af sine ejendomme op i regnskaberne med det formål at kunne optage mere fordelagtige lån. De skulle være sket i ejendomsimperiet The Trump Organization.

Eli Bartov, der er professor ved New Yorks Universitet, har vidnet til fordel for Donald Trump. I alt 6,2 millioner kroner har han fået af The Trump Organization for sit arbejde med at sætte sig ind i sagen, skriver flere medier herunder The Guardian.

Eli Bartov betegnes som et nøglevidne for Trumps forsvar, og han påstod under retsmøderne, at den kontroversielle rigmand, som forventes at stille op til præsidentvalget i 2024, har benyttet sig af helt gængse regnskabsprincipper i sin værdiansættelse af ejendommene.

Efterfølgende udtalte Donald Trump:

»Han fandt absolut ingen svindel, regnskabssvindel af nogen slags. Det er en højt respekteret mand. Jeg kender ham ikke, men han er et ekspertvidne.«

Donald Trump forlader New Yorks Højesteret i forbindelse med et retsmøde i sagen om svindel med regnskaber i The Trump Organisation. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump forlader New Yorks Højesteret i forbindelse med et retsmøde i sagen om svindel med regnskaber i The Trump Organisation. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Men regnskabseksperten har altså fået penge for sine vidneudsagn, fremgår det af en række svar under retsmødet.

Udspurgt af statsadvokaten sagde Bartov, at pengene kom fra The Trump Organization og den tidligere præsidents politiske komité, Save America.

Det er dog ikke et særsyn, at vidner får penge i amerikanske retssager. Faktisk er det almindelig praksis.

Tidligere har det amerikanske medie ABC News kunnet fortælle, at anklagemyndighedens eneste ekspertvidne, Michiel McCarty, der er bestyrelsesformand og administrerende direktør i investeringsbanken MM Dillon & Co, fik 2,4 millioner kroner for sit vidneudsagn i samme sag.

Udover sagen om bedrageri for 1,7 milliarder kroner martres Donald Trump også af en række andre civile sager, hvoraf den mest alvorlige er hans rolle i stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021.

På føderalt niveau kører der også en retssag med en anklage om sammensværgelse med det formål at ændre resultatet af valget i 2020, hvor demokraten Joe Biden vandt.

I den mere kulørte ende er der også sagen om pornostjerne Stormy Daniels, hvor Trump angiveligt skulle have bestukket hende for at holde mund om deres affære i 2006 kort tid efter, at Donald Trumps yngste søn, Barron, var født.