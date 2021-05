Anklagemyndighed går efter at idømme DF-næstformand en fængselsstraf for svindel med EU-midler.

Retssagen mod Morten Messerschmidt, næstformand i Dansk Folkeparti, finder sted over syv dage til august. DF-politikeren er tiltalt for svindel og dokumentfalsk, efter at Folketinget i april ophævede hans immunitet.

Sagen er berammet til den 2., 5., 6., 9., 10., 11. og 13. august. Det oplyser Retten i Lyngby til Ritzau.

Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf, mens Morten Messerschmidt selv nægter sig skyldig i at have misbrugt EU-støttekroner i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Sagen mod Messerschmidt har været undervejs i årevis. DF-politikeren er tiltalt for at have misbrugt 98.835 kroner, der kom fra en EU-fond. Pengene må kun bruges til EU-relevante formål.

Derudover er han tiltalt for dokumentfalsk. Det skyldes, at han i forbindelse med sommergruppemødet skulle have gjort brug af en falsk kontrakt med Color Hotel Skagen, hvor mødet blev holdt.

/ritzau/