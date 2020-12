Der var ikke lovgrundlag til at aflive alle mink i Danmark, og det skal nu undersøges af kommission.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) 4. november sagde, at flere millioner mink skulle aflives, var der ikke grundlag i loven for det.

Aflivningen skete på grund af en mutation i coronavirus, som i yderste konsekvens kan svække en kommende vaccine.

Masseaflivningen skal nu undersøges af en granskningskommission. Den er en ny type undersøgelseskommission, som skal referere til Folketinget, som har nedsat den mandag.

Den skal komme med sin konklusion til april 2022 og arbejder altså hurtigere end tidligere kommissioner.

Her er, hvad Folketinget vil have undersøgt:

- Med dette kommissorium nedsættes en granskningskommission til at undersøge og redegøre for relevante myndigheders og ministres, herunder statsministerens og Statsministeriets, handlinger og involvering i tilknytning til beslutningen i november 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives straks som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19.

Kulegravningen fokuserer på tiden op til pressemødet i november 2020 og tiden efter.

- Endvidere skal granskningskommissionen også for denne periode undersøge og redegøre for, hvorvidt myndigheder og ministre, herunder statsministeren, modtog, og i givet fald hvordan de reagerede på oplysninger, der kunne indikere, at der muligvis ikke var hjemmel til påtænkte eller besluttede tiltag.

Kilde: Folketinget.

/ritzau/