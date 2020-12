Der blev givet en ulovlig instruks, da Inger Støjberg var minister, og hun risikerer en rigsretssag.

Uvildige advokater skal vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg (V) i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Hun var udlændingeminister i 2016, da der ifølge Instrukskommissionen blev givet en "klart ulovlig" instruks om at adskille asylpar.

Advokaternes vurdering ventes i starten af januar.

Her er, hvad et flertal i Folketinget har bedt dem undersøge:

"I overensstemmelse med § 57, stk. 2 i Folketingets Forretningsorden har Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen besluttet at udpege to advokater til som sagkyndige at yde juridisk bistand til udvalget til brug for dettes vurdering af, om der jf. Instrukskommissionens beretning er grundlag for at indstille overfor Folketinget, at der rejses tiltale med forventning om domfældelse imod tidligere minister Inger Støjberg (V) for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven".

Kilde: Ritzau.

/ritzau/