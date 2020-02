Rasmus Paludan og Stram Kurs har gjort sig skyldig i gentagne retsbrud og grov overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen. Det fremgår af et udkast til den afgørelse, Valgnævnet skulle tage stilling til på et møde i onsdags.

Mødet blev udsat, fordi Rasmus Paludan krævede at få sagens akter til gennemsyn, inden afgørelsen blev truffet. Det har han fået nu, og af dokumenterne - som B.T. har fået adgang til - fremgår det, at Valgnævnet finder ham skyldig i grove og gentagne brud på reglerne for indsamling af vælgererklæringer.

»Afgørelsen er truffet. Der er intet, jeg kan gøre for at ændre på det,« siger Rasmus Paludan til B.T.

I foråret 2019 indgav en medarbejder i Indenrigsministeriet en vælgererklæring til Stram Kurs ved at indtaste sin email på partiets hjemmeside. Den email-adresse har nu vist sig at blive afgørende for partiets fremtid.

Valgnævnets udkast til afgørelse, der giver Stram Kurs forbud mod at stille op til Folketingsvalg.

Efter Folketingsvalget konstaterede Indenrigsministeriet, at Stram Kurs havde benyttet den såkaldte 'Riskær-finte', opfundet af den svindeldømte finansmand Klaus Riskær Pedersen. Finten gjorde det muligt at få potentielle vælgere til at bekræfte deres vælgererklæring med Nem-id uden syv dages betænkningstid.

Efter valget skulle partiet starte forfra med at indsamle vælgererklæringer, og i december indlæste Stram Kurs 55.000 emails i vælgererklæringssystemet. De 55.000 email adresser blev indlæst to gange som vælgererklæringer til henholdsvis Folketingsvalg og Europa-parlamentsvalg.

Men også denne gang konstaterede Indenrigsministeriet snyd på vægten. 9.000 af de 55.000 emailadresser var dubletter. I 3.200 tilfælde var den samme email indsendt to gange, og i 730 tilfælde var den indlæst 5 gange.

Når en email indtastes flere gange, modtager indehaveren ekstra links til at bekræfte vælgererklæringen. Nævnet finder i udkastet, at disse ekstra links kan videresendes til andre vælgere, der så kan afgive vælgererklæring uden syv dages betænkningstid. Altså en ny version af Riskær-finten.

Rasmus Paludan under partilederrunden Demokratiets Aften hos Danmarks Radio i DR Byen i København, mandag den 3. juni 2019.

Ministeriet gjorde også en anden interessant opdagelse i listen over indsendte emailadresser.

Den email, som medarbejderen i foråret indgav i sin vælgererklæring til Stram Kurs, er indlæst tre gange i den nye indsamling. Dette til trods for, at medarbejderen - ifølge afgørelsen - ikke har selv har indtastet den igen.

Rasmus Paludan erkender over for B.T., at Stram Kurs har indsendt email-adresser, der stammer fra forårets indsamling af vælgererklæringer.

»Da vi benyttede os af Riskær-finten, skrottede vi de emails, vi havde indsamlet og uploadede i stedet en masse konstruerede emails, så vi fik en masse links til nem-id, som vi derefter sendte direkte ud til potentielle vælgere. Det gjorde vi, fordi vi så, at det ingen konsekvenser havde for Klaus Riskær, og vi syntes, der skulle være lige vilkår. De emails, vi havde modtaget inden da, har vi nu indsendt til Indenrigsministeriet, og deri ligger medarbejderens email.«

Indsamling af vælgererklæringer til Stram Kurs til folketingsvalg på vaelgererklaering.dk, fredag den 26. april 2019.

Hvorfor ligger medarbejderens email der tre gange?

»Det er der kun én grund til, og det er, at han selv har indtastet den tre gange. Vi har ikke dubleret email-adresser.«

Har du haft til hensigt at manipulere med indsamlingen, eller er der tale om en svipser?

»Det er hverken en svipser eller min hensigt. Vi har en database, og den database har vi ukritisk uploadet. Det er ikke vores hensigt at snyde, men det er heller ikke uagtsomt, for der står i vejledningen, at flere personer gerne må dele den samme emailadresse. Jeg har valgt ikke at røre folks data med en ildtang. Jeg har bare uploadet dem, som de var.«

Rasmus Paludan ankommer til valgfesten hos Stram Kurs på Christiansborg i København under Folketingsvalget 2019, onsdag den 5. juni 2019.

Valgnævnet har udsat afgørelsen til 30. marts. Hvis udkastet til afgørelsen bliver vedtaget, får Stram Kurs forbud mod at indsamle vælgererklæringer frem til 23. september 2022. Sker det, vil Rasmus Paludan stifte et nyt parti og starte forfra med ny indsamling af vælgererklæringer.

»Vi må prøve at se, om vi kan lave et søsterparti, som så indsamler vælgererklæringer. Der er ikke noget til hinder for, at Stram Kurs opfordrer til, at man indsender en vælgererklæring til et andet parti,« siger han.

Valgnævnets afgørelse berører ikke Stram Kurs' nuværende tilladelse til at stille op til folketingsvalg, der gælder frem til 27. oktober 2020.

Det har ikke været muligt for B.T. at få Valgnævnets kommentar til udkastet.