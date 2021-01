Hvor hårdt skal hammeren falde mod Inger Støjberg i en rigsretssag?

Det afgøres formentlig allerede onsdag, når den endelige tiltale mod Inger Støjberg ventes at blive formuleret af Folketingets partier på et møde klokken 15.

Men allerede nu har B.T. fået fingrene i de to udkast.

Forskellen mellem de to anklageskrifter er, hvorvidt Inger Støjbergs urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget skal være en skærpende omstændighed, eller om det skal være et selvstændigt anklagepunkt.

Men hvad betyder det egentlig for den rigsretssag, som bliver rejst mod Støjberg?

Hvis anklagerne om urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget bliver et selvstændigt anklagepunkt, så vil Støjberg kunne dømmes efter både §5 stk. 1 og stk. 2 i Ministeransvarsloven.

Dermed vil Støjbergs vej til en frifindelse formentlig også blive sværere, fordi hun skal gå fri af to anklagepunkter i stedet for et enkelt.

Det ligger dog fast i begge udkast, at Støjberg bliver tiltalt for bevidst at have brudt dansk og international lov ved at adskille mindreårige asylpar uden individuel sagsbehandling.

Strafferammen for en overtrædelse af de to paragraffer er bøde eller fængsel i indtil to år.

Både Enhedslisten og Liberal Alliance har på forhånd ytret ønske om, at spørgsmålet om Støjbergs urigtige oplysninger bliver en selvstændig tiltale.

Ifølge retsordfører Rosa Lund (EL) handler det om, at det ikke fik konsekvenser for Støjberg, da hun talte usandt for Folketinget i et samråd i 2017:

»Vi har set i andre situationer, hvor ministre har talt usandt over for Folketinget, at de har beklaget og er blevet gået. Ingen af delene er sket i den her sag,« siger hun.

Tirsdag var uenigheden blandt Folketingets partier om dette punkt så stor, at de ikke kunne blive enige om et anklageskrift.

Derfor mødes de igen onsdag for at drøfte, hvilket af de to anklageskrifter der skal til afstemningen i Folketingssalen.