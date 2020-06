»Det er jo vanvittigt og må stoppes.«

Følelserne hos 85-årige Karen Kjelsmark er helt i kog, og det er der en særlig grund til.

Hun er en af borgerne, der fra 2016 til 2019 har måttet finde sig i, at en 21-årig vaneforbryder med initialerne YJ har begået kriminelle handlinger lige uden for bopælen.

Den omfattende og potentielt farlige kriminalitet er sket 66 gange en lang række steder både i og lige uden for København.

Alligevel har han haft grund til at smile efter dommen for de mange forbrydelser.

YJ fik nemlig strafrabat.

Samlet er han en af i alt 68 dømte siden 2014, der har fået en mildere dom, fordi politi og domstole har brugt for lang tid på sagsbehandlingen.

»Jeg synes, det er sørgerligt, at vores politi og domstole er så langsommelige,« siger Karen Kjelsmark.

Det var lige over for 85-årige Karen Kjelsmarks hus på lille og lukket vej i Lyngby, at 21-årige Yahya J. begik fem af de 66 brud på straffeloven, han sidste år blev dømt for at have begået.

Hvad er det så for kriminalitet, at YJ hele 66 gange sidste år blev dømt for at have begået?

En gennemgang af dombogen viser, at han hele 17 gange har været i besiddelse af kokain, hash eller andre stoffer.

Flere gange nåede han at begå narkohandel eller havde til hensigt at gøre det.

Men han nøjedes ikke med at sælge stoffer.

Tre gange var han selv påvirket af ulovlige stoffer, mens han kørte i bil.

Første gang med stoffer i blodet var 1. april 2017, da han kørte i en bil af mærket Rover på Refshalevej ved Christianshavns Vold.

Og halvandet år efter gjorde han det igen. Endda to gange lige efter hinanden.

Dombogen slår fast, at han da blev taget i at have stoffet THC i blodet.

Dokumentation: Her ses et af de tre eksempler på, at YJ udsætter andre trafikanter og gående for risiko for at blive kørt ned, når han påvirket af stoffer kører rundt i en bil.

Det betegnes som det mest euforiserende stof i hampplanten, der får en til at føle sig 'høj' og opleve en 'rus'.

Helt konkret blev han 9. og 21. oktober 2018 taget i at køre påvirket rundt med dette stof i blodet på Korsikavej og Kastrup på Amager.

Sådan kørsel kaldes direkte for 'farlig for færdselssikkerheden' i dombogen.

Men trods de i alt 66 brud på straffeloven endte YJ med at få en strafrabat hos Retten i Glostrup ved domsafsigelsen den 31. oktober 2019.

Årsag?

Den lange ventetid hos Københavns Vestegns Politi.

YJ begik den første af 66 forbrydelser den 22. marts 2016.

Men først 20. september 2019 sendte Københavns Vestegns Politi hele anklageskriftet til Retten i Glostrup.

31. oktober 2019 faldt der dom mod YJ for 66 brud på straffeloven ved Retten i Glostrup. Grundet ventetid på over tre år, slap han med at skulle afsone halvdelen af sin straf på et års fængsel.

Det vil sige, at der gik over tre år fra første forbrydelse til endelig dom.

Den 31. oktober 2019 idømmes YJ et års fængsel.

Men han slap med kun at skulle afsone seks måneder bag tremmer.

'Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på sagens karakter og tiltaltes personlige forhold, her under den tid, som er hengået, siden forholdene blev begået, og som ikke kan tilregnes tiltale,' står der i dombogen.

Her er dommene mod forbryderen YJ Samlet havde 21-årige YJ allerede fået fire domme for forskellige typer af kriminalitet, inden han sidst blev dømt et års fængsel for 66 brud på loven den 31. oktober 2019 ved Retten i Glostrup. Alligevel fik han strafrabat af dommeren, og skulle kun afsone seks måneder af dommen. Her er de fire andre domme YJ har fået: 25. oktober 2018: Han straffes med fængsel i 4 måneder for blandt andet at have begået vold og anden kriminalitet.

11. oktober 2017: Fængsel i 60 dage for kriminalitet.

23. juni 2017: Han får fængsel i 6 måneder for kriminelle handlinger.

9. november 2016: Han straffes med 10 dagbøder for at have euforiserende stoffer og bryde færdselsloven. Kilde: Dombog fra Retten i Glostrup.

Og den strafrabat fik YJ, selv om det er hans femte dom af næsten samme slags forbrydelser.

'Tiltalte er tidligere straffet flere gange for tyveri, røveri, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og for kørsel uden førerret,' står der i dombogen.

I alt har kriminelle i 68 sager siden 2014 fået mildere dom på grund af ventetiden hos politi og domstole, viser redegørelse fra Rigsadvokaten til Justitsministeriet.

Og særligt i 2019 er antallet af sager med strafrabat eksploderet. Ligesom ventetiden fra anmeldelse til dom har sat ny rekord

Skal gerningsmænd fortsætte med at kunne få mildere straf, hvis ventetiden hos politi og domstole er meget lang?

Københavns Vestegns Politi erkender, at de allerede i oktober 2017 rejste tiltale mod YJ for nogen af de forbrydelser, han først dømmes for to år senere, hvor det samlede antal kriminelle gerninger er nået op på svimlende 66.

Men da flere møder med YJ blev aflyst, og der var udfordringer med at have ressourcer til at prioritere efterforskningen, træk sagen i langdrag.

'De mange forhold, der er stødt til efter vores første fremsendelse til retten, og mens vi har afventet gennemførelsen af hovedforhandlingen, medførte, at der kom yderligere fire tillægsanklageskrifter til, inden hovedforhandlingen blev gennemført, hvilket var årsagen til, at sagen var så omfangsrig, da der faldt dom i sagen,' lyder det formelt fra Københavns Vestegns Politi.

Altså har YJ i stor stil fortsat med at bryde loven samtidig med, at politiet allerede har rejst tiltale mod ham for forbrydelserne, han startede med at lave.

Se hele politiets svar Københavns Vestegns Politi har efter spørgsmål fra B.T. denne udtalelse om behandlingen af de 66 kriminelle gerninger YJ har stået bag fra 2016 til 2019: 'I første omgang bliver der rejst tiltale i sagen den 16. oktober 2017 – og vi medgiver, at det er relativ lang sagsbehandlingstid hos politiet for en række forhold begået i marts 2016, hvilket bl.a. skyldes løbende prioriteringer af, hvornår de enkelte sager kan behandles i forhold til de til enhver tid tilstedeværende ressourcer.'

'Når sagen derefter er trukket ud, så skyldes det, at den første hovedforhandling var planlagt i juni 2018, men aflyses grundet tiltaltes forhold, ligesom et senere retsmøde berammet 1. oktober 2018 aflyses grundet tiltaltes og forsvarerens forhold, således at der først er ny hovedforhandling og falder dom i sagen i oktober 2019.'

'De mange forhold, der er stødt til efter vores første fremsendelse til retten, og mens vi har afventet gennemførelsen af hovedforhandlingen, medførte at der kom yderligere fire tillægsanklageskrifter til inden hovedforhandlingen blev gennemført, hvilket var årsagen til, at sagen var så omfangsrig, da der faldt dom i sagen.' Kilde: Københavns Vestegns Politi

85-årige Karen Kjelsmark er alt andet end tilfreds med situationen.

Af de 66 brud på loven, YJ senest er dømt for, skete de fem af dem uden for hendes hus på en lille, lukket villavej i Lyngby.

Her blev han taget i at sidde uden kørekort i en bil med stjålne nummerplader samt være i besiddelse af både kokain til videresalg og hash til eget forbrug.

»Det er i mine øjne forkert, at man ved så mange brud på loven giver halv straf. Det er det helt bestemt,« siger Karen Kjelsmark.

Den 85-årige folkepensionist kommer nu med et klart ønske til politikerne på Christiansborg.

Hun vil gerne have ændret på loven, så det ikke længere skal give mulighed for strafrabat ved lang ventetid hos politi og domstole.

»Det skal helt bestemt stoppes, at dømte får mildere dom af den grund,« siger Karen Kjelsmark.

