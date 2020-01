Foreningen af Døgn- og Dagtilbud roser statsministeren for tiltrængt fokus på udsatte børn i nytårstale.

Hvis statsministeren vil hjælpe udsatte børn og unge, så handler det ikke nødvendigvis om flere eller tidligere tvangsfjernelser. Det handler om en bedre og rettidig indsats.

Det mener Søren Skjødt, der er formand for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud.

Meldingen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale lagde op til, flere udsatte børn skal anbringes uden for hjemmet eller tvangsadopteres.

- Det interessante er ikke antallet af anbringelser, men at de børn, der har behov for det, rent faktisk får det tilbud, de har brug for for at komme i trivsel og udvikling, siger Søren Skjødt.

- Det handler ikke om en tidlig indsats, men om en rettidig indsats - altså den rigtige indsats til barnet på det rette tidspunkt.

Samlet er der knap 14.000 anbragte børn og unge i Danmark - omkring 2700 er tvangsfjernet.

Ifølge Søren Skjødt er det umuligt at vurdere, hvorvidt niveauet er for lavt.

- Du får mig ikke til at sige, at der tvangsfjernes for få børn i Danmark, siger han.

Ifølge Søren Skjødt har der dog hidtil været en tendens til at fokusere på at støtte børnene og deres forældre ambulant og i hjemmet.

- Og hvis vi i forvejen ved, at det her kræver noget særligt, så skal vi være bedre til at iværksætte den rette foranstaltning - også selv om det kræver, at barnet for en periode er anbragt uden for hjemmet, siger han.

Statsministeren skal ifølge Søren Skjødt have ros for at bruge en stor portion af sin første nytårstale på at tale om udsatte børn og unge.

- Vi hilser statsministerens fokus velkommen. Og jeg ved, at det ligger hende meget på sinde, og det har det gjort i mange år, og det er også et område, der trænger til fokus.

Hvis statsministeren vil tvangsfjerne flere børn, så er det ifølge Søren Skjødt vigtigt, at kommunerne får støtte til opgaven.

- Det at anbringe et barn er en økonomisk tung opgave for en lille kommune, så noget af det, vi kunne ønske os, er en statslig medfinansiering på nogle af de rigtig komplekse og dyre sager, siger han.

