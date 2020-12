For at undgå smitterisiko med coronavirus graves mink først op efter et halvt år, lyder det i ny aftale.

Et politisk flertal er enige om, at cirka fire millioner aflivede mink skal graves op og bortskaffes efter et halvt år.

Det oplyser Fødevareministeriet. Man venter et halvt år for at være sikker på, at der ikke er en smitterisiko med coronavirus.

Det vil sige, at opgravningen af mink kan igangsættes sidst i maj måned, og de kan være bortskaffet i midten af juli måned, skriver ministeriet.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) siger i en pressemeddelelse, at han er glad for aftalen, men at han gerne havde set, det gik hurtigere.

- Seks måneder lyder af lang tid, og jeg havde da også gerne set, at det kunne have gået endnu hurtigere, men det er klart den sikreste løsning, da vi undgår, at personale udsættes for smitte under opgravning og samtidig undgår, at de døde og smittede mink transporteres over større afstande, siger han.

