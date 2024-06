Tirsdag har folketinget vedtaget en stor lovpakke, der blandt andet giver mulighed for dobbeltstraf for økonomisk kriminalitet.

Derudover åbnes der for dobbelt straf for visse former for grov økonomisk kriminalitet. Det gælder, hvis den dømte har tilknytning til en gruppering, der står bag alvorlig kriminalitet.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Loven giver mulighed for et kontaktforbud for bandemedlemmer. Det betyder, at de ikke må opsøge andre medlemmer af samme gruppering.

I lovpakken får politiet også en stor pose ekstra værktøjer, til bekæmpning af organiseret økonomisk kriminalitet. Politiet får fra første juli mulighed for at bruge civile personer som agenter – noget, der ikke tidligere har været tilladt.

Der bliver også givet flere muligheder for hemmelig aflytning og ransagning af personer, der er mistænkt i sager om alvorlig økonomisk kriminalitet.

Et bredt flertal i Folketinget blev enige om bandepakken sidste år. Men i pressemeddelelsen, hvor lovpakken præsenteres, nævner justitsminister Peter Hummelgaard specifikt TV 2s dokumentar 'Den sorte svane' i relation til de udvidede beføjelser.

»Jeg er dybt forarget over, hvordan det i TV 2-dokumentaren ’Den Sorte Svane’ skildres, at bandemedlemmer konspirerer om brug af fakturafabrikker og fupfirmaer for at snyde fællesskabet. Med bandepakken sætter vi hårdt mod hårdt, når det kommer til bandernes lyssky forretninger og organiserede økonomiske kriminalitet,« udtaler justitsministeren.

I lovpakken bliver der også etableret det, som Justitsministeriet kalder for et 'Al Capone-samarbejde' – et efterforskningssamarbejde mellem National Enhed for Særlig Kriminalitet og Erhversstyrelsen og Told- og skatteforvaltningen.

TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane' har skabt røre i det politiske Danmark. I et interview med TV-2 mandag fortalte Mette Frederiksen, at man skulle gå 'til kanten' i kampen mod banderelateret kriminalitet.

»Skal jeg gå over en grænse i forhold til retssikkerhed for gerningsmændene, og i forhold til overvågning, så gør jeg det gerne, hvis det gør, jeg kan beskytte fællesskabet,« udtalte hun i den forbindelse.

